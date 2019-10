Ignorerer advarsel: Ny kontroversiel honnør

Tyrkiet marcherer med sikre skridt mod næste sommers EM-slutrunde. Senest med et solidt 1-1-resultat mod Frankrig på Stade de France.

Ni minutter før tid udlignede Kaan Ayhan hjemmeholdets etmåls-føring, så status for gruppe H med to runder igen er, at Island med 15 point har fire op til Tyrkiet og Frankrig på de to første pladser i gruppen.

Men tyrkerne risikerer, at det europæiske fodboldforbund, UEFA, skrider ind med bøde eller det, der er værre, efter spillerne igen forbrød sig mod forbundet retningslinjer.

Udligningen blev fejret med en endnu en kontroversiel fælles honnør til ære for det tyrkiske millitær. Spillerne viste deres støtte til krigshandlingerne i det nordlige Syrien allerede under fredagens kvalifikationskamp mod Albanien og nu igen oven på den udlignende scoring i Frankrig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Præcis som i fredags ærede spillerne Tyrkiets militær. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Efter USA trak sine sidste styrker ud af Syrien, har Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan lanceret et angreb i det nordlige Syrien for at etablere en såkaldt sikkerhedszone. Området kontrolleres af Syriens Demokratiske Styrker (SDF), som hovedsageligt består af den kurdiske milits YPG.

Erdogan anser kurderne som terrorister, mens den vestlige verden er uenig, og både EU samt Nato-partnerne fordømmer Tyrkiets angreb.

Artiklen fortsætter under billederne ...

I Tyrkiet er det helt normalt, at sportsstjerner og kendisser bakker op om millitæret. Foto: Benoit Tessie/Reuters/Ritzau Scanpix

Tilskuerne tilkendegav også deres styrke. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

På banen smed kørerne en kæp i hjulet for franskmændene. Foto: Martin Bureau/AFP/Ritzau Scanpix

Uanset hvilken side man står på, tillader UEFA ikke politiske manifestationer som disse.

De kan opfattes som provokationer, hvorfor fodboldforbundet allerede efter episoden i Istanbul til kampen mod Albanien gik ind i sagen.

- Forbyder vores regler referencer til politik og religion? Ja, og jeg kan garantere dig, at vi vil undersøge denne hændelse, sagde UEFA's pressechef, Philip Townsend.

Sejren i fredags dedikerede spillerne via Twitter til 'vores modige soldater og martyrer'.

Nu er den gal igen ...

Se også: Reagerer på militærhonnør: - Mulig provokation

Se også: Ordkrig efter racisme-skandale: - Idioter

Se også: Utrolig Ronaldo-milepæl i stor nedtur

Se også: Skandaløse scener: Kamp afbrudt af racistiske fans

Se også: Iskold reaktion: - Åge gider sgu ikke DBU