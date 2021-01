Ikke Norge: Hareide og Solbakken var i spil til landstrænerjob

Erik Hamrén stoppede som landstræner for Island ovenpå efterårets sidste landskampe, og ny mand i spidsen er landets nu tidligere U21-landstræner,Arnar Þór Viðarsson.

Men også andre navne var i spil til posten, og særligt to af dem er velkendte i dansk fodbold.

I podcasten Dr. Football bekræfter Gudni Bergsson således, at både Åge Hareide og Ståle Solbakken var blandt kandidaterne til at tage over efter Hamrén - og særligt den tidligere danske landstræner var interesseret i jobbet.

- Jeg kan meddele, at jeg talte med Åge Hareide. Han var interesseret i jobbet, men han har en kontrakt med Rosenborg.

De andre navne, der var oppe at vende, var den nu forhenværende norske landstræner,Lars Lagerbäck, tidligere Östersunds-trænerIan Burchnall samt islændingene Frey Alexandersson, Heimi Gudjonsson og Runar Kristinsson.

Ståle Solbakken endte som bekendt med at blive norsk landstræner i stedet.

Ifølge Lars Jacobsen bliver det en udfordring for Ståle Solbakken at være norsk landstræner.

