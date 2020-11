Ikke sket i 137 år

Nogle af Englands mange store talenter foldede sig for alvor ud onsdag aften, hvor de engelske landshold bankede Island, og i den forbindelse skrev de også engelsk fodboldhistorie.

I kampen scorede Declan Rice og Mason Mount et mål hver, mens Phil Foden scorede to gange. De to førstnævnte er 21 år, mens sidstnævnte blot er 20 år, og ingen af Englands tre målscorere var altså over 21 år.

Og ikke siden 1883 - altså hele 137 år siden - har England haft tre så unge målscorere. Det skriver statistikmediet OptaJoe.

Det var heller ikke den eneste måde, de unge briter skrev historie på. For første gang siden 1959 startede England med fire spillere, der er yngre end 22 år, da Bukayo Sako, 19 år, startede sammen med de tre førnævnte spillere.

Phil Foden blev også den første engelske landsholdsspiller under 21 år til at score to mål i en kamp på Wembley.

Selvom de skrev historie og vandt stort, rykkede sejren ikke ved Englands placering i Nations League A gruppe 2. De slutter på tredjepladsen bag Belgien og Danmark.

