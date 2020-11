Ild i øjnene: Hjulmand ude af isolation

Der var helt ild i øjnene hos Kasper Hjulmand, der torsdag slap ud fra sit fængsel på hotelværelset.

Efter tre dages selvisolation er landstræneren igen trukket i arbejdstøjet i en landsholdstrup, hvor der snart har været 40 navne i spil til samlingen.

- Det er første gang, jeg er ude på træningsbanen. Da jeg kom fri fra isolationen, startede jeg med at løbe en tur, siger Kasper Hjulmand, der er blevet testet hver dag siden mandag.

Kasper Hjulmand har sendt fem spillere hjem, forventer de ni isolerede kan træne med igen fredag. Det betyder formentlig, at en række spillere yderligere sendes hjem fredag.

Kasper Hjulmand var torsdag ude fra isolationen og tilbage på træningsbanen. Foto: Lars Poulsen

Lettere kaotisk

Læg dertil, at landstræneren endnu ikke ved om de syv danskere i engelsk fodbold får lov at rejse hjem og spille landskampen mod Island søndag.

Det forekommer lettere kaotisk, hvem der er til rådighed frem mod Nations League opgøret mod Island søndag i Parken.

- De ni spillere, der har siddet i isolation siden mandag, forventer vi testes negative fredag, så de igen kan træne med landsholdsspillerne, forklarer læge Morten Boesen.

Landstræner Kasper Hjulmand har stadig et håb om, at Kasper Schmeichel, Andreas Christensen og de fem øvrige engelske spillere får lov at rejse til Danmark og slippe for to ugers karantæne, når de vender retur til England igen.

- Vi ved, at det engelske fodboldforbund lægger et stort pres på de engelske myndigheder. Vi håber, at der meget snart kommer en udmelding, fordi det her også har stor indflydelse for det engelske landshold.

- Spillerne fra England skal være hjemme lørdag, så de kan være med ved den afsluttende træning, påpeger Kasper Hjulmand.

Island skal spille næste onsdag på Wembley mod England. Og da det islandske landshold kommer fra Danmark, skal de reelt i 14 dages karantæne i England. Det betyder med de nuværende regler, at kampen ikke kan spilles.

Det ligger dog fast, at de syv danskere i England med sikkerhed rejser til Belgien og er med i truppen til den kamp i næste uge.

