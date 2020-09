Imponeret Hjulmand vil have mere ud af Eriksen

Hvis Kasper Hjulmand skal have succes som dansk landstræner, kræver det, at Christian Eriksen toppræsterer.

Som det var tilfældet under forgængeren, Åge Hareide.

Nu var det ikke den bedste optakt for Eriksen til de første kampe med en ny landstræner. For han var trådt direkte ud af badetøflerne fra ferien på Sardinen, da han mødte ind i landsholdslejren i sidste uge.

Han nåede blot ti dages ferie, men alligevel så vigtig for Kasper Hjulmands nye projekt, at den danske kreatør spillede to gange 90 minutter mod Belgien og England.

Christian Eriksen havde Danmarks største mulighed, da han sparkede over tæt under mål. Foto: Lars Pooulsen.

Meget anonym mod Belgien, men en smule mere fremtrædende mod England, selvom han stadig er lagt fra sit topniveau. For Eriksen er det reelt opstarten, han er i gang med.

Han burde have scoret mod englænderne, da han stod fri få meter fra mål. Og før pausen spillede han smart Kasper Dolberg fri til en gylden mulighed.

- Vi skal have bragt Christian mere i spil. Vi skal have brugt hans fantastiske hjerne og hans fantastiske fødder rigtigt, siger Kasper Hjulmand, der dog fremhævede Inter-spilleren for en stor præstation mod englænderne.

- Jeg er meget imponeret over, så meget styring Christian kan tage i sådan en kamp, begrunder Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen havde en fod med i de to farligste danske forsøg. Foto: Lars Poulsen.

Christian Eriksen fyrer løs, men ramte ikke målet, da han brændte Danmarks største chance. Foto: Lars Poulsen.

Meget at arbejde med

Men efter to landskampe og nul mål, erkender landstræneren samtidig, at der er noget at arbejde med for at få offensiven til at fungere langt bedre.

- Vi mangler noget i gennembrudsspillet. Både i forhold til vores rotation og bevægelighed. Det er tydeligt, at den fødte bevægelighed i offensiven, er noget vi skal arbejde med. Det glæder jeg mig til, når vi skal samles igen, siger Kasper Hjulmand.

Der var i momenter gode øjeblikke, hvor danskerne viste enorm aggressivitet, når englænderne skulle igangsætte spillet. Men kræfterne rakte ikke til et intenst pres i længere perioder.

- Vi kunne godt tænke os at skabe chancer gennem vores aggressive presspil. Det var tæt på flere gange mod Belgien forleden.

- Jeg har utroligt mange ideer, men jeg ved godt, jeg skal passe på med at komme med for mange ting ad gangen til spillerne. Det glæder mig vi allerede har forsøgt at justere vores pres på modstanderen, siger han.

Næste gang når Kasper Hjulmand udtager sit landshold er om tre uger. Så gælder det kampene mod Færøerne, Island og England.

