Imponeret over Eriksen: Sammenlignet med legende

Christian Eriksen fik ny position på banen for Inter onsdag eftermiddag, og det glæder den danske landsholds assistenttræner, Morten Wieghorst

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen var pludselig at finde i startopstillingen, da Inter gæstede Fiorentina onsdag eftermiddag i Coppa Italia.

Det er ikke meget, Eriksen har spillet for Inter, men onsdag blev det til hele 120 minutters spilletid i en ny tilbagetrukket rolle på Inters midtbane.

Ifølge Morten Wieghorst, der er assistenttræner på det danske landshold, løste Eriksen opgaven på den uvante defensive plads.

- Jeg synes, at det er interessant. Han har alle kvaliteterne til at spille den position. Han kan se spillet og er teknisk meget stærk. Han kan bruge begge fødder og spille til begge sider ret hurtigt, uden at skulle bruge for lang tid, det viste han eksempler på i onsdagens kamp, siger Morten Wieghorst til Ekstra Bladet.

Han er heller ikke afvisende over for ideen i at lade den løbestærke spiller spille mere deffensivt.

- Han er ikke en tackler, men han læser spillerne og bruger det til at nedbryde modstanderen. Det er den måde, han erobrer boldene på.

Smart for Eriksen

Hvis Eriksen skal indfinde sig med den nye position, vil det ikke være første gang i historien, at en offensiv-orienteret spiller rykker længere tilbage på banen.

- Der er helt klart nogle perspektiver, og uden at skulle sammenligne direkte, så spillede Pirlo på samme måde for Juventus. Det gjorde han med kæmpe succes, en spiller, man normalt vil sige er mere offensiv end defensiv, siger Morten Wieghorst.

Det er ikke blevet til mange optrædener i den sorte og blå dragt, så den nye position kan være landsholdspillerens sidste håb om at lade støvlerne blive i Italien.

Morten Wieghorst er heller ikke i tvivl om, at det vil være godt for Eriksen, hvis han i fremtiden fik mere spilletid, og hvis det betyder ny position på banen, er det kun første skridt på vejen.

- Han kan sagtens klare det, han har alle kvaliteterne, det synes jeg, at han viser, uden at dømme ham på en kamp, men taget i betragtning, at det er hans første hele kamp siden november i en uvant position, så gør han det rigtig godt, siger Morten Wieghorst.

Fremtiden er stadig uvis

Efter kampen gjorde Antonio Conte dog hverken Eriksen eller de fremmødte journalister klogere på fremtiden.

- Jeg har hele tiden sagt, at vi skal være gode til at udnytte truppens potentiale og vende hver en sten. Christian er en positiv fyr. Jeg ville prøve ham i en rolle, hvor vi mangler et alternativ til Brozovic, lyder det fra Conte ifølge Sky Italia.

- Vi bliver ved med at arbejde med Christian. Vi involveret ham i alt. Jeg er nødt til at træffe nogle valg.

