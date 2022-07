Indbakken eksploderede hos dansker

Var det ikke for Lene Christensen, ville Danmark næppe have ret meget at spille for mod Spanien på lørdag.

Kort før tid hev hun karrierens største redning ud af ærmet i kampen mod Finland, som blev vundet 1-0.

Med redningen fulgte også karrierens største eksplosion i indbakken på sociale medier, fortæller hun til Ekstra Bladet forud for landsholdets træning torsdag formiddag.

- Jeg vil sige, at min indbakke på Instagram, Facebook og sms'er. Ja, lidt over det hele. Der var fyldt. Der er rigtig mange, der har skrevet, siger hun om beskederne, som kommer fra alle sider.

- Alt fra mine tætteste veninder til tidligere folkeskolelærere og gymnasielærere. Folk, jeg ikke har snakket med, siden jeg gik på efterskole. Der er mange, der har skrevet og ønsket tillykke med sejren og den flotte redning.

- Er der folk, du ikke kender, der har skrevet?

- Ja, det er der også. De skriver bare kæmpe stort tillykke med sejren og den kæmpe redning. Det er nok det mest gængse. Men der er rigtig mange, der har skrevet, og det er jo ikke noget, jeg har været vant til før, lyder det ydmygt fra den 22-årige målmand.

Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

Hun blev mildest talt storrost af landstræner Lars Søndergaard efter kampen. Det klager hun heller ikke ligefrem over.

- Det er jo megafedt, for det er jo Lars, der sætter holdet. Jeg kan mærke, han har en kæmpe tillid til mig som spiller.

- Jeg er stadigvæk meget ung og har en masse udviklingspotentiale, så at have en træner, der tror så meget på en, det er rigtig positivt.

Sådan ser man ud, når man har leveret karrierens vigtigste redning. Foto: PETER CZIBORRA/Ritzau Scanpix

Hun står til daglig i norske Rosenborg, men selvom interessen for hende er steget, så behøver de ikke ryste i bukserne hjemme i Norge.

Ikke lige nu i hvert fald.

- Det er jo et kæmpe udstillingsvindue sådan en EM-slutrunde, men lige nu har jeg ikke de store planer om at skifte. Jeg har kun været oppe i Rosenborg et halvt år og føler, at klubben kan give mig meget mere, end den har gjort indtil videre.

- Men selvfølgelig kan det være med til, at jeg kommer på radaren hos nogle større klubber, og det kan være, de følger mere med i klubregi. Det er nok mere det, jeg vil bruge det til, siger hun.

Danmark møder Spanien i den afgørende gruppekamp lørdag. Kravet er en sejr, hvis Danmark skal have adgang til kvartfinalen mod England på onsdag.