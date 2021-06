Indhentet af Ronaldo: Jeg er beæret

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo scorede onsdag aften to mål på straffespark, da Portugal spillede 2-2 i den sidste gruppekamp mod Frankrig ved EM.

Dermed nåede den 36-årige angriber op på 109 mål i nationaltrøjen, hvormed han tangerer Ali Daeis scoringsrekord i landsholdsregi.

Ali Daei scorede fra 1993 til 2006 109 mål for det iranske landshold.

- Tillykke til Cristiano Ronaldo, som nu er ét mål fra at slå mændenes internationale scoringsrekord. Jeg er beæret over, at denne bemærkelsesværdige bedrift vil tilhøre Ronaldo - en fantastisk fodboldspiller og en omsorgsfuld humanist, der inspirerer og påvirker mennesker over hele verden, skriver Daei på Instagram.

Cristiano Ronaldo, som er den førende målscorer i EM's historie, har scoret 109 mål i 178 internationale kampe.

Han er topscorer efter gruppespillet med fem træffere, ligesom at han er den første spiller nogensinde til at spille i fem EM-slutrunder.

Juventus-angriberen har nu scoret 14 mål ved EM-slutrunder. Det er fem flere end franske Michel Platini, som portugiseren tidligere delte rekorden med.

Kan han indhente Platini?

Platini scorede ni mål, da han førte Frankrig til EM-mesterskabet i 1984.

Cristiano Ronaldo scorede sit første internationale mål i et 1-2-nederlag til Grækenland i åbningskampen ved EM i Portugal i 2004. Her tabte værterne også senere finalen til netop Grækenland med 0-1. Spørgsmålet er så, om Ronaldo ved dette EM kan nå op på siden af Platinis utrolige ni mål i samme slutrunde...

Ali Daei, der også bliver kaldt Shariar, som betyder konge på persisk, scorede 109 mål i 149 kampe for Iran mellem 1993 og 2006. En præstation, som mange havde troet aldrig ville blive overgået.

Daei har ved adskillige lejligheder sagt, at han ville blive 'henrykt', hvis Ronaldo slår hans rekord, da han mener, at portugiseren rangerer blandt de tre bedste spillere i historien sammen med Lionel Messi og Diego Maradona.

Portugal og Frankrig er begge videre til ottendedelsfinalerne efter deres 2-2-opgør i gruppe F. Også Tyskland er videre.

Portugal går videre som en af de fire bedste treere og møder Belgien i Sevilla på søndag.