Indleder sag efter aggressiv sejrsjubel

Marko Arnautovics besynderlige, vrede jubel har vakt opsigt, hvor den østrigske angriber anklages for racistiske udtalelser under jublen

Sjældent har man set en målscorer så vred, som da Marko Arnautovic havde bragt Østrig på 3-1 mod Nordmakedonien i deres første kamp ved dette EM.

Efter målet løb den østrigske angriber hen imod nordmakedonerne og råbte af dem, inden holdkammeraterne med Østrigs kaptajn og kommende Real Madrid-spiller, David Alaba, i spidsen trak Marko Arnautovic væk og prøvede at få ham til at holde mund.

Efterfølgende har der været beskyldning om, at Marko Arnautovic skulle have opført sig racistisk mod de nordmakedonske spillere, der har albanske rødder. Arnautovic har selv serbiske rødder gennem sin far.

Det nordmakedoniske fodboldforbund har på baggrund af episoden sendt et brev til UEFA, hvor de kræver, at UEFA går ind i sagen og straffer den østrigske angriber hårdest muligt.

UEFA fortæller tirsdag eftermiddag til AP, at de har åbnet en sag mod Marko Arnautovic, og hvis østrigeren bliver kendt skyldig, kan han idømmes op til ti kampes karantæne.

Marko Arnautovic bliver beskyldt for at komme med diskriminerede udbrud mod Nordmakedoniens Ezgjan Alioski, der har albanske rødder. Foto: Justin Setterfield/Ritzau Scanpix.

Undskyld

Allerede mandag var Marko Arnautovic ude at undskylde i en story på Instagram for sit udbrud, imens han samtidig afviser, at han på nogen måder skulle være racist.

'Der var nogle hårde udvekslinger under kampens hede, som jeg gerne vil undskylde for, især til mine venner fra Nordmakedonien og Albanien,' skriver Arnautovic i storyen og fortsætter:

'Jeg vil gerne gøre en ting meget klart: Jeg er ikke racist! Jeg har venner fra næsten hvert eneste land, og jeg går ind for mangfoldighed. Alle, der kender mig, ved dette,'



Kampen mellem Østrig og Nordmakedonien endte 3-1 til Østrig. Begge hold skal i aktion igen til EM på torsdag. Her skal Nordmakedonien møde Ukraine i Bukarest. Senere om torsdagen skal Østrig til Amsterdam for spille mod Holland.