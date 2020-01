Ingen bekymring: - Vi kunne bare have beholdt ham

DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, er sikker på, at landsholdet overvinder tabet af assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson, der søndag er blevet præsenteret som ny cheftræner i Malmö FF.

Møller påpeger, at landstræner Åge Hareide har så meget styr på både spillere og spillestil, at man forholdsvis let vil kunne køre en ny assistent ind i månederne op til sommerens EM-slutrunde.

- Vi er et godt sted og har så meget overblik over, hvad vi vil, og hvordan vi spiller. Ellers havde vi heller ikke givet Jon grønt lys. Hans aftale var jo uopsigelig, så vi kunne bare have beholdt ham, siger Peter Møller.

Foto: Jonas Olufson

Jon Dahl Tomasson har været assistent for Hareide, siden nordmanden i 2016 tog hul på jobbet som dansk landstræner.

Tomasson har endog haft cheftræneransvaret i to landskampe sidste efterår, hvor Hareide måtte melde forfald med knæproblemer.

Alligevel frygter DBU-direktøren ikke, at Tomassons farvel vil betyde uro i geledderne op til EM.

- Overhovedet ikke. Spillerne var informeret på forhånd og vidste godt, hvad der skulle ske. Vi har et stærkt team omkring holdet både med fysiske trænere og analytikere.

- Jeg er nu i dialog med Åge om den udfordring, som det bliver at finde en afløser eller en løsning, der kan kompensere for de opgaver, som Jon havde, siger Peter Møller.

Foto: Jonas Olufson

Den svenske liga ligger stille, når Europas bedste landshold til sommer kæmper om EM-titlen.

I teorien var der derfor mulighed for en model, hvor Tomasson slutter sig til landsholdet, når forårssæsonen med Malmö FF er overstået.

Den løsning har man set både på håndbold- og ishockeylandsholdet i de senere år, men det har aldrig været på tale i dette tilfælde.

- Det har ikke været noget, der har været i spil, hverken fra Jons eller fra vores side.

- Jeg tror, at Jon skal koncentrere sig om det nye job, for det er en stor opgave for ham. Det har været hans valg, at han gerne ville afsted til Malmö, og det har vi ikke blokeret for, siger Peter Møller.

Peter Møller fortæller, at DBU kunne have blokeret for Jon Dahls skifte til Malmö FF. Foto: Lars Poulsen

Den vigtigste opgave bliver nu at finde en afløser. Mandag skal Møller og Hareide drøfte situationen og diskutere mulige kandidater til jobbet.

DBU lægger op til, at Hareide har det sidste ord. I hvert fald til en vis grænse.

- Det er trods alt, DBU der skal betale, så helt frit spil har han jo ikke, siger Peter Møller med et grin.

- Men vi gør alt for at bakke Åge op, i de beslutninger han træffer. Det er ret vigtigt, at han kan se det setup, der er til slutrunden, som optimalt for ham, spillerne og resten af Danmark, siger Peter Møller.

Den kommende Hareide-assistent får kontrakt frem til 1. august, hvor Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst overtager ansvaret for landsholdet.

