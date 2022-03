Ingen Bendtner-brøler

En af de første ting man lærer, når man spiller i Wolfsburg, er, hvilken bil man skal køre rundt i.

– På andendagen i klubben kom det på plads. Jeg fik min Volkswagen, siger Jonas Wind med et skævt smil.

Alle i klubben, ja i hele byen kører Volkswagen, fordi det er fodboldklubbens storsponsor og den største arbejdsplads i den tyske industriby.

På den måde slap Jonas Wind for de selvskabte problemer, som Nicklas Bendtner sloges med, da han var i klubben fra 2014-2016.

For Bendtner kørte provokerende rundt i en Mercedes. Formentlig som en af de eneste i byen.

Netop Bendtner har været samtaleemnet flere gange for Jonas Wind, der har fået en fin start i sin nye klub med to scoringer i de første syv kampe.

Den fine start har betydet, at Wind allerede har fået et bedre ry, end Bendtner nåede på den tid, han var i klubben.

- De har spurgt lidt til Bendtner i klubben, og de har fortalt mig lidt omkring ham.

– Sportsdirektøren nævnte også lidt om alle de danske spillere, som har været i Wolfsburg. Og han nævnte selvfølgelig Lord Bendtner, som de kalder ham.

Jonas Wind hygger sig på træningsbanen i Marbella sammen med Philip Billing og Andreas Skov Olsen. Foto: Lars Poulsen.

- Man kan sige, at jeg er lidt en anden type end ham. Vi kan ikke sammenlignes uden for banen, siger Jonas Wind.

Tilliden har Jonas Wind mærket fra cheftræner Florian Kohfeldt fra dag ét. Han har startet alle syv kampe, siden sin ankomst.

Og det overrasker den 23-årige københavner, at det er gået så stærkt og godt i begyndelsen.

- Jeg er overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Jeg skiftede, fordi jeg ville ned og spille på et højere niveau, men jeg havde ikke lige set det komme, at jeg skulle starte inde i alle kampe. Det er gået hurtigt og over al forventning, siger han.

Jonas Wind har fået en forrygende start i Wolfsburg med to mål i de syv første kampe.

Fra tiden i FC København er den største forandring, at han nu er kommet til et sted, hvor det langtfra er sikkert at vinde hver gang.

Wolfsburg har været udfordret, men har lagt lidt afstand til nedrykningen.

- Den største forskel for mig, og det er uden at forklejne FCK, har været kvaliteten i spillertruppen og intensiteten på træningsbanen. Det er bare et niveau op, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I det hemmelige rum: Den dag, FCK opgav Pione Sisto