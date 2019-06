Ingen gad se mesterholdet vinde

Den forsvarende mester kom godt i gang med Africa Cup of Nations tirsdag, da Cameroun var i kamp for første gang i dette års udgave af turneringen.

Cameroun besejrede Guinea-Bissau 2-0, men de femdobbelte afrikanske mestre måtte inde på banen væbne sig med tålmodighed.

Første halvleg var uden scoringer, og først i det 66. minut lykkedes det Cameroun at komme foran 1-0.

Der var ikke mange tilskuere til kampen i Ismailia i Egypten, men de få på tribunerne kunne efter lidt over en time se Yaya Banana stige til vejrs og kraftfuldt heade Cameroun foran.

Minuttet efter blev Stephane Bahoken fra franske Angers sendt på banen for titelindehaveren, og angriberen skulle blot bruge to minutter, før han havde sendt bolden i nettet.

Efter et indlæg endte bolden hos Bahoken, der var helt umarkeret og dårligt kunne undgå at score til slutresultatet 2-0.

Foto: Ozan Okose/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters/Ritzau Scanpix

Smidt ud for at trække tiden

De øvrige hold i gruppen er Benin og Ghana, som delte point i tirsdagens sene kamp.

Veteranen Mickael Poté bragte Benin foran allerede efter to minutter, men Ghana fik udlignet ved Andre Ayew efter ni minutter, og tre minutter før pausefløjtet bragte Jordan Ayew Ghana foran med 2-1.

I kampens 64. minut udlignede Mickael Poté til slutresultatet 2-2.

Forinden havde Ghana fået udvist forsvarsspilleren John Boye for at trække tiden ud.

John Boye, der allerede havde fået et gult kort, gjorde sig i det 55. minut klar til at tage et frispark på egen banehalvdel, men flyttede sig for at lade en holdkammerat tage sparket, og det straffede dommeren med endnu et gult kort.

Africa Cup of Nations består af seks grupper, og alle hold har været i kamp en gang, når tirsdagens sene opgør er spillet.