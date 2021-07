Insiderviden om tjekkernes farligste

Kasper Hjulmand kan glæde sig over, at hans nok mest farlige presspiller melder sig helt klar. Yussuf Poulsen har trænet på egen hånd i de seneste dage med stigende intensitet i løbene, og torsdag blev så første dage, hvor han også deltog i boldspillet.

Planen er træne fuldt med fredag, og så giver den kraftfulde angriber ellers sig selv grønt lys til kvartfinalen, selvom han også har mærket skaden i de sidste gruppekampe.

- Jeg tror og håber, at det har fået nok pause til at jeg kan præstere på 100 procent på lørdag, siger Leipzig-spilleren, der tror på, at han kan levere som i de andre kampe, hvor han har fået lidt over en time.

Lægerne har ligeledes bekræftet ham, at der ikke burde være problemer, hvis Hjulmand vil benytte ham, som han tidligere har gjort.

Poulsen i sprint mod Delaney og Kjær. Foto: Lars Poulsen

Tips om stjerne

Tilbage i 2019/2020-sæsonen delte Poulsen meget spilletid i klubben med tjekkernes farligste mand ved dette EM, Patrik Schick.

- Vores træner kunne på det tidspunkt ikke helt finde ud af, hvem der var den bedste, siger Poulsen om den konkurrence, han oplevede dengang.

- Han er en rigtig dygtig spiller, der er god i feltet til at skabe sig rum, hvor han kan afslutte.

Den danske profil har givet et par pointer videre til sine kolleger i forsvaret.

- Man kan ikke give dem alt, men der er nogle tendenser, som spillere falder tilbage på, som man lige kan gøre opmærksom på.

