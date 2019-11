Irerne i tårer: Stukket i hjertet af den danske kniv

DUBLIN (Ekstra Bladet): Mens hele fodbold-Danmark jubler over udsigten til den fodboldfest, der venter, når EM kommer til København i sommer, så triller tårerne i Irland.

For selv om Mick McCarthys tropper gav alt, hvad de havde mandag aften på Aviva Stadium, så var den danske defensiv – og Martin Braithwaites ’morderiske afslutning’ – trods alt for stor en mundfuld.

Og det gør ondt dagen derpå.

Ikke mindst, fordi de grønblusede værter leverede den bedste indsats i de seks opgør, de to nationer har været ude i på bare to år.

’Braithwaites dræbende klasseafslutning var for meget for Irland’, skriver den irske udgave af Daily Mirror, hvor der trods alt er masser af stolthed over Irlands præstation.

Det er der også hos landstræner McCarthy, der i samme avis siger, at hans spillere havde fortjent et bedre resultat.

- Vi spillede godt, og vi gav alt. Det eneste, jeg er utilfreds med, er det danske mål, lyder det fra landstræneren, som glæder sig over, at hans hold stadig har chancen for at kvalificere sig via playoffs til foråret.

Skuffede irer efter skutfløjt. Foto: Ritzau Scanpix

Hos Irish Independent er de også stolte over deres landshold og skriver, at Danmark var heldige med at trække det længste strå.

’Irland i smerte efter dansk ’lucky punch’, skriver avisen.

’I 2017 havde vi følelsen af ydmygelse. Nu er vi bare skuffede. Den danske kniv gik gennem hjertet netop, som det var begyndt at pumpe blod igen’, lyder den maleriske beskrivelse af kampen.

The Herald konstaterer, at Irland lige manglede det sidste, men mener, at indsatsen indgyder håb før de kommende knald eller fald-kampe til foråret.

Dem slipper Danmark heldigvis for takket være en Martin Braithwaite, der havde al den skarphed, irerne manglede.

Se også: Millionerne vælter ind: Skummer fløden på EM

Se også: Eriksen hånet med sex-rygte

Se også: Irriteret midt i triumfen: - Det er helt forkert