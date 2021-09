Irriteret Messi: Hvorfor advarede I os ikke?!?

Lionel Messi var ikke helt forstående over for dramaet, der udspillede sig søndag aften

Der var drama for alle pengene, da Argentina og Brasilien skulle mødes i en VM-kvalifikationskamp søndag aften.

Kampen blev således kun lige akkurat fløjtet i gang, inden den efter fem minutter blev afbrudt af de brasilianske sundhedsmyndigheder.

Her forlød det, at en håndfuld argentinske spillere ikke havde levet op til de brasilianske coronakarantæneregler, efter at de var kommet fra England.

I den argentinske lejr var man både under og efter kampen kritisk over for afbrydelsen. Lionel Messi kunne således ses på tv-billeder diskutere med myndighederne, og her var han efter sigende uforstående over for timingen.

- Hør her på mig. Vi har været her i tre dage. Ventede I bare på, at kampen ville starte? Hvorfor advarede I os ikke før?, lød det fra Messi ifølge ESPN.

Ifølge Mundo Albiceleste kaldte superstjernen det også 'en skændsel'.

'Det skulle have været en fest'

Efter kampen forstod Argentinas landstræner, Lionel Scaloni, heller ikke, hvorfor argentinerne ikke hørte noget før.

- Det gør mig meget trist. Jeg leder ikke efter nogen syndere. Uanset om noget skete eller ikke skete, var det ikke det rette tidspunkt til at bryde ind. Det skulle have været en fest for alle, at nyde de bedste spillere i verden på samme bane.

- På intet tidspunkt blev vi underrettet om, at de (spillerne, red.) ikke kunne spille kampen. Vi ville spille kampen, og det ville de brasilianske fodboldspillere også, sagde Lionel Scaloni ifølge det argentinske fodboldforbund.

I Brasilien er det ikke tilladt at rejse ind i landet, hvis man også har været i Storbritannien inden for de seneste 14 dage, medmindre man har permanent opholdstilladelse i sambalandet, og det argentinske landshold har altså fire spillere, der til daglig spiller i England, hvorfor de altså ifølge reglerne ikke måtte komme ind.

De var dog kommet ind, tilsyneladende uden at de før var løbet ind i problemer.

Kampen blev som bekendt afbrudt, og det argentinske landshold har forladt landet.

