Irriteret midt i triumfen: - Det er helt forkert

DUBLIN (Ekstra Bladet): Der var smil fra øre til øre, høj musik fra Zankas musikanlæg og grønne flasker i hænderne, da de danske fodboldhelte kom ud for at møde medierne efter den herlige 1-1’er i Dublin.

Men for en spiller var sejrsglæden mixet med irritation over den danske presse – heriblandt Ekstra Bladet.

Andreas Cornelius er nemlig alt andet end tilfreds med, at en række medier forvekslede et hold i ryggen med en baglårsskade, da Parma-angriberen under opvarmningen løbende var i kontakt med landsholdets fysioterapeuter, og tilsyneladende tog sig til baglåret.

Efter en god halv times spil i den fortættede kvalifikationsgyser måtte Cornelius nemlig udgå med en fiberskade i baglåret, og det fik altså flere medier til at spekulere i, om angriberen allerede inden kampen havde mærket skaden og dermed løbet en unødvendig risiko.

Spekulationer, der i den grad irriterer Andreas Cornelius.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at alle skriver om noget, som de ikke har forstand på. Jeg kunne bare se, at der blev skrevet, at jeg havde problemer med baglåret inden kampen. Og det er helt forkert. Det er mærkeligt at skrive det, når man ikke ved det, siger han til Ekstra Bladet.

- Grunden til, at jeg gik og snakkede med fysioterapeuterne inden kampen var, at jeg havde problemer med lidt hold i ryggen om morgenen inden kampen. Så de arbejdede hele dagen på at gøre mig klar. Jeg blev også klar, og det var det, vi gik og snakkede om. Men jeg havde ingen problemer med baglåret, fastslår den tidligere FCK’er, som nu måske bliver nødt til at forklare sin italienske arbejdsgiver, hvad der er op og ned i sagen.

Foto: Lars Poulsen

Det blev i hele taget en brutal mandag for Cornelius, der får minutter inden sin fiberskade også fik en ordentlig en på bærret i en duel med en irsk forsvarer, da han satte Christian Eriksen op til den bedste danske chance før pausen.

- Det var en hektisk indledning, hvor de kom med fuld smadder for at gøre det svært for os. Det lykkedes de med, og de har et hold med masser af energi. Der var jo en EM-slutrunde på spil, så man giver alt, siger Andreas Cornelius, der bed negle på bænken under det afsluttende irske pres.

- Det var nervepirrende at se på. Det var nogle lange minutter på bænken, men vi gjorde sgu, smiler angriberen, som trods skader og misforståelser alligevel forlader Dublin i højt humør med udsigten til at skulle spille EM på sin gamle FCK-hjemmebane.

- Det bliver fantastisk. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Da vi var i Rusland, kunne vi godt mærke den eufori, der var derhjemme, og det bliver jo endnu federe, når vi får lov til at opleve det tæt på.

