Irriteret på Beckham: - Victoria var skuffet

Den engelske fodboldlegende Michael Owen udkommer torsdag med endnu en selvbiografi. Den har fået navnet Reboot, My life - my time og omhandler også VM-slutrunden 1998, hvor Owen som 18-årig fik sit store gennembrud.

England røg ud i 1/8-finalen efter straffesparkskonkurrence mod Argentina i en kamp, hvor David Beckham fik rødt kort af den danske dommer Kim Milton Nielsen, og det har Owen det ikke helt godt med.

- Jeg er stadig irriteret. Selv i dag. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at David svigtede os alle på holdet, lyder det i bogen ifølge Daily Mirror.

Owen og det berømte Beckham-par, som de ser ud i dag. Fotos: ED SYKES/MARCELO DEL POZO/Ritzau Scanpix

Beckhams røde kort faldt, da han sparkede ud efter Diego Simeone på den argentinske midtbane. Efterfølgende blev Beckham hele landets syndebuk.

- Fortjente han balladen, som han måtte udstå efterfølgende? Absolut ikke.

- Hvilket menneske skal se, hvordan folk brænder figurer med dig selv afbilledet af? Men David svigtede os, og jeg er stadig irriteret, selv i dag, skriver Owen.

Sådan så David Beckham og Spice-Victoria, og Michael Owen ud i 1998. Fotos: RUSSELL BOYCE/Ritzau Scanpix

Det røde kort førte også til, at David Beckhams kone - Spice Girls-sangeren Victoria Beckham - fik kig på Owen.

- Jeg hørte, at hun var skuffet over mig. Hun følte, hørte jeg, at når jeg fik al opmærksomhed efter VM, så burde jeg være gået ud og støttet David.

- Men jeg følte mig ikke tilstrækkeligt erfaren til at gå ud og klappe David Beckham, der var 20 gange mere kendt, end jeg var på det her tidspunkt, på skulderen og sige 'ret dig op, ven', skriver Owen.

Beckham var på det tidspunkt 23 år og spillede for storholdet Manchester United, mens 18-årige Owen kun lige var kommet ind på subtop-holdet Liverpool.

Begge spillere blev siden en del af Real Madrid galacticos - Beckham fra 2003 til 2007, mens Owen kun var der fra 2004 til 2005, inden han skiftede videre til Newcastle, Manchester United og Stoke, hvor han stoppede karrieren i 2013.

Dansk legendestof fra VM 1998:

