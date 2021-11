Irriteret på journalist: - Er det fordi Sverige ikke kvalificerer sig?

Peter Schmeichel har været i Qatar de seneste dage i forbindelse med det første Formel 1-løb nogensinde i oliestaten.

Sammen med en række andre fodboldlegender har han samtidig skulle promovere den VM-slutrunde, der bliver sparket i gang om præcis et år.

Der har været massiv kritik af både tildelingen af værtskabet og migrantarbejdernes forhold i Qatar, men det er ikke en noget, som den tidligere danske landsholdskæmpe ønsker at gå ind i nogen lang diskussion af.

Svenske Fotbollskanalen forsøgte. Journalisten Olof Lundh fik Peter Schmeichel hen til mikrofonen, men den tidligere stjernemålmand fik temmelig tydeligt sagt, at det overhovedet ikke er noget, han ville blande sig i.

- For mig handler det om fodbold, og jeg er nødt til at holde det til fodbold. For jeg har ikke viden og føler heller ikke ansvar for noget som helst andet.

- Så jeg vil forholde mig til fodbold og kun fodbold, okay, lød Schmeichels afskedssalut i det knap fire minutter lange interview.

Et interview, som du kan se i dets fulde længde på Fotbollskanalens hjemmeside.

Han bliver blandt andet spurgt til den debat, der er i Skandinavien, og spurgt, hvordan han ser på de rapporter fra Amnesty og ILO, der kritiserer migrantarbejdernes forhold.

- Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Og grunden til, at jeg ikke vil blande mig i det her, er, at vi spiller fodbold, og vi elsker fodbold, og vi arrangerer fodboldturneringer alle steder i verden. Det har stået på al tid.

- Og det skal handle om fodbold. Der er mange, mange, mange andre niveauer af den her debat, som aldrig bliver taget op, men når det handler om fodbold, så bliver den altid taget op.

- Jeg synes, at vi skal holde os helt fri af det. Der har været mange andre arrangementer alle mulige steder i verden, som aldrig nogensinde bliver berørt, siger Schmeichel.

Migrantarbejderne lever, som dokumenterer flere gange af Ekstra Bladet, under kummerlige forhold. Foto: Lars Poulsen

Han undrer sig over, at det ikke er et problem, da den danske regering engang hyrede ham til at sidde med til en middag, fordi et dansk selskab skulle have en oliekoncession i Qatar.

Noget, han også for nylig har omtalt i et interview med Politiken.

- Jeg bliver helt forvirret. At jeg godt kan tillade mig at gøre det der, men vi kan ikke tillade os at spille fodbold.

- For mig handler det om fodbold og politikken må dem, der er valgt og har valgt en karriere i politik, tage sig af, siger Peter Schmeichel.

Ved næste års slutrunde har de to trøjesponsorer, Danske Spil og Arbejdernes Landsbank, afgivet deres eksponering på spillernes træningstøj til fordel for kritiske budskaber og markeringer.

Det, synes Peter Schmeichel, er forkert:

- Hvorfor skal de (landsholdsspillerne, red.) have det ansvar? Hvorfor er det os, der skal kæmpe det her slag? Hvorfor er det sporten, der skal gøre det her? Hvorfor er det ikke politikerne - dem der er valgt til at debattere de her ting og få det her ordnet?

Det var den svenske journalist Olof Lundh, der interviewede Peter Schmeichel. Her ses han i forbindelse med en kamp mellem Sverige og Danmark tilbage i 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

Man fornemmer, at Peter Schmeichel i løbet af interviewet bliver mere og mere irriteret på Olof Lundh.

Og sidst i interviewet giver 58-årige Schmeichel igen til den svenske journalist.

- Jeg ved ikke en gang, hvad du vil. Er det, fordi Sverige ikke kvalificerer sig, at du spørger på den her måde?

Peter Schmeichel har på det seneste været genstand for kritik, fordi han offentligt støttede FIFA's forslag om at afholde VM hvert andet år.

Den tidligere Manchester United-spiller er langtfra den eneste tidligere fodboldstjerne, der var fløjet til Qatar i forbindelse med promoveringen af Formel 1 og VM.

Cafu, Andrea Pirlo, Samuel Eto’o, og Patrick Kluivert var blot nogle af de store fodboldnavne, der gerne lagde navn og ansigt til det store PR-show.

Og naturligvis deltog David Beckham også. Peter Schmeichels tidligere holdkammerat er ambassadør for VM-slutrunden.