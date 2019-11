Irsk landstræner lukker ned om blamage

DUBLIN (Ekstra Bladet): Mick McCarthy, Irlands landstræner, har ikke brugt så meget som ét sekund på at tale med sine spillere om 1-5 blamagen mod Danmark for to år siden, hvor danskerne med sejren kvalificerede sig til VM.

For det første var det før hans tid som landstræner, og for det andet vil han hellere fokusere på noget positivt for sine spillere før mandagens skæbnekamp.

- Vi bruger ikke tid på det negative. Det kan vi ikke bruge til noget. Jeg vil meget hellere tale om den kamp vi spillede mod Danmark tidligere på året (1-1 i Parken). Her leverede vi en god præstation i en kamp, som vi kunne have vundet til sidst, mener Mick McCarthy.

Mick McCarthy mener, at det irske kollektiv skal stoppe Christian Eriksen. Selv om irerne ikke har vundet over Danmark i fem forsøg på to år, forventer han irsk sejr mandag. Foto: Lars Poulsen.

Ingen sejre i fem forsøg

På det irske fodboldforbunds træningsanlæg i Abbotstown, 20 minutters kørsel nord for Dublin, var den irske landstræner både optimistisk og i rasende godt humør, selv om irerne ikke har besejret Danmark i de fem seneste opgør inden for de seneste to år. Og kun sejr tæller for irerne, hvis de skal direkte til EM.

Derudover er Irland ikke blandt de mest scorende mandskaber. Holdet har kun i én betydende landskamp scoret mere end ét mål siden starten af 2018. Det var mod Gibraltar, hvor de vandt 2-0.

- Selv om vi ikke har besejret Danmark de seneste år, betyder det ikke, at vi ikke kan gøre det nu. Det er den mentalitet, jeg har. Du ved, når du dækker sport, at ting kan ske, siger Mick McCarthy

Shane Duffy, der har scoret to af sine tre mål på landsholdet mod Danmark, bliver anfører mandag. Det gør han fordi Seamus Coleman afsoner karantæne. Foto: Lars Poulsen

Vælger ny anfører

I fraværet af den karantæneramte anfører Seamus Coleman har Mick Mc Carthy valgt store, stærke Shane Duffy som anfører.

Brighton-stopperen har scoret tre landskampmål, to af dem mod Danmark. Han bragte Irland foran 1-0, da Danmark vandt 5-1. Og så udlignede han i juni i Parken til 1-1.

- Shane har været vigtig for os i lang tid. Han er en stærk stopper, som alle på holdet ser op til, mener landstræneren.

- Jeg fik beskeden søndag morgen. Jeg er meget glad for at blive anfører for Irland. Senest jeg var anfører, var i en liga cup kamp for Brighton mod Aston Villa, siger Shane Duffy, der scorede i 1-5 nederlaget mod Danmark for to år siden.

Irlands landstræner Mick McCarthy (t.h). Nummer to fra højre er Shane Duffy, der bliver anfører mod Danmark mandag aften. Foto: Lars Poulsen.

- I fodbold går tingene meget stærkt. Der er hele tiden en ny kamp. Jeg har slet ikke skænket det nederlag en tanke. Mandag er en ny kamp mod Danmark. Vi har en anden manager, vi er positive og tror vi kan besejrer dem, fordi kampene mod Danmark altid er tætte. Og så har vi fundet nogle svagheder hos dem, siger den nyudnævnte Irland-kaptajn.

Det kan godt være Irland har mange fightere, men Danmark har Christian Eriksen, der gjorde ondt på Irland for to år siden. Han scorede tre mål i 5-1 sejren.

- Christian Eriksen er en speciel spiller. Det er kollektivets opgave at stoppe ham. Men Danmark har også spillere som Poulsen, Cornelius og Braithwaite, som vi skal holde øje med, erkender Mick McCarthy.

- Danmark har mange klassespillere. Men vi har en måde at stoppe dem på. Det nytter ikke noget kun at fokusere på Eriksen, supplerer den 35-årige midtbanespiller Glenn Whelan.

Fem kampe på to år – ingen nederlag:

7. juni 2019: Danmark – Irland 1-1 – EM-kvalifikation.

19. November 2018: Danmark – Irland 0-0 – Nations League.

13. oktober 2018: Irland – Danmark 0-0 – Nations League.

14. November 2017: Irland – Danmark 1-5 – VM kval play-off.

11. November 2017: Danmark – Irland 0-0 – VM kval play-off.

