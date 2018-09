Iskold Hareide: - Utænkeligt med voldsdømt spiller på landsholdet

Taxa-selskab står frem: Bendtner brækkede hans kæbe - vi er dybt rystede

AARHUS (Ekstra Bladet): Selvom Åge Hareide mest havde været optaget af at forberede Danmark på kampen mod Wales, så var nyheden om Nicklas Bendtners våde bytur også noget til nordmanden.

En bytur, der endte med en anholdelse og en mulig tiltale for vold mod en taxachauffør. Et sammenstød, hvor chaufføren endte på hospitalet med en brækket kæbe. Læs den historie her.

Nu venter det så det retslige efterspil og her kan en fængselsdom komme på tale, men uanset straffens størrelse, så kan alene en voldsdom koste ham pladsen på landsholdet.

- Det er helt utænkeligt, at en dømt voldsmand kan spille på det danske landshold, slog Åge Hareide fast på pressemødet efter 2-0 sejren over Wales.

Dermed er det ikke bare en eventuel straf fra byretten Nicklas Bendtner skal tage stilling til, men også et farvel til en landsholdskarriere.

Åge Hareide var fast i mælet og virkede ikke som en mand, der var villig til at ændre det standpunkt. Dog manede han også til, at sagen ikke var fuldt belyst.

- Jeg er ikke inde i sagen, men hørte om den tilfældigt. En sag skal da også belyses fra begge sider, og det er den ikke blevet endnu, sagde Åge Hareide.

Landstræneren var også behørigt stolt af sine tropper efter sejren, og specielt Christian Eriksen var landstræneren oppe at ringe over, men også udstrålingen hos spillerne.

- Jeg er rigtig glad for, at de her drenge fik vist, at de er glade og stolte af at spille på det danske landshold. Det sammenhold, der er i gruppen, er ikke blevet ødelagt af konflikten, og det fik de vist mod Wales, sagde Åge Hareide.

