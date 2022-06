Iskold luft: - Taler ikke med træneren

Landstræner Kasper Hjulmand har slået fast, at hvis man vil med til VM, så skal man spille kampe for sit klubhold.

Alligevel har han udtaget spillere til denne landsholdssamling, som ikke just opfylder det kriterium.

Det gælder blandt andre Kasper Dolberg og Joakim Mæhle. Vigtige danske landsholdsspillere, men på klubplan kniber det lidt mere med spilletiden, og forklaringen på det er ikke bare noget, de lige får af deres trænere i henholdsvis Nice og Atalanta.

Det fortalte begge to, da landsholdet onsdag formiddag trænede i Helsingør.

Førstnævnte kom slet ikke på banen for det franske mandskab i de sidste tre kampe i sæsonen, og cheftræner Christophe Galtier har tidligere på foråret beskyldt Dolberg for at have en dårlig attitude på banen.

- Det kom som en overraskelse for mig, fordi jeg ikke selv har talt med ham om det. At skulle læse om det i medierne var mærkeligt og frustrerende, og jeg var egentlig ret uforstående over for det, men jeg har ikke lige fået talt med ham om det.

- Er det planen at tale med ham?

- Det kunne da godt være, man skulle få gjort det. Men det er ikke altid lige let, og ikke noget man bare gør.

- Men går det dig på?

- Det ville selvfølgelig være federe, hvis det ikke blev sagt hele tiden, men igen. Det er, hvad det er, siger Dolberg.

Angriberen understreger, at han fortsat er glad for at være i Nice, som har været hans klub i de seneste tre år. Han bekræfter dog, at han for nyligt har skiftet agent, hvilket normalt er en indikation på, at der skal ske noget nyt i karrieren.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg er åben for det meste, men jeg har det godt i Nice, så det er ikke, fordi jeg for alt i verden bare skal væk.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kasper Dolberg har spillet flere gode kampe for det danske landshold. Foto: Jan Sommer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det har været i underkanten

Joakim Mæhle skød sig for alvor ind i danskernes hjerter under EM i sommer.

Med sin målnæse og sit gåpåmod har han udviklet sig til at være lidt af en darling på landsholdet.

Men ligesom Dolbergs situation i Frankrig er det ikke kun guld og grønne skove i italienske Atalanta, og hvis ikke minutterne på banen bliver flere for nordjyden, så skal han måske kigge efter en ny arbejdsgiver.

- Der er ingen tvivl om, at min spilletid i Atalanta har været i underkanten det sidste halve år, og hvis det fortsætter sådan, så er det noget, jeg skal kigge på, men jeg regner stærkt med at fortsætte i klubben, siger han.

- Har du talt med Gian Gasperini (cheftræner i Atalanta, red.) om det?

- Nej, ham har jeg sgu ikke haft den store dialog med. Det er meget kotume. Man taler ikke med træneren, men jeg føler, at jeg bliver set som en spiller, de satser på.

- I og med vi ikke har haft den bedste sæson, så har han måske følt sig lidt presset til at bruge de spillere, der har været der i længere tid, end jeg har.

Joakim Mæhle. Foto: Jan Sommer

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nyt afsnit af Blodbold

Femte afsnit af den populære podcast om VM i Qatar er på gaden. Dette afsnit af Blodbold handler om, hvordan FBI fik sat en række af fodboldens gangstere bag tremmer.