Iskold Nadim skrider fra pressen

Nadia Nadim gik direkte forbi de fremmødte journalister uden at sige et kvæk

Nadia Nadim har været meget i vælten den seneste uge, og de kritiske spørgsmål under mandagens pressemøde i Helsingør var åbenbart for meget for angriberen.

Hun havde i hvert fald ikke lyst til at tale med journalister fra den skrevne presse trods et succesfuldt indhop i festkampen mod Brasilien, hvor hun på flotteste vis assisterede Mille Gejls sejrsmål.

Nadia Nadim talte godt nok med TV 2 umiddelbart efter kampen, men gik efterfølgende i bad. Små to timer senere vendte hun smilende tilbage til pressen og gav en high five til en fotograf, der er i gang med at lave en dokumentar, inden hun uden at svare på et eneste spørgsmål forlod Parken.

Nadia Nadim imponerede på banen efter indskiftningen, men havde ikke meget at sige efter kampen. Foto: Lars Poulsen

De danske landsholdsspillere er forpligtet til at gå forbi pressen, men der er intet krav om, at de skal svare på spørgsmål, forklarede DBU's kommunikationsansvarlige Mia Kjærgaard beklagende efter Nadia Nadims exit.

Hun kunne derfor heller ikke oplyse, hvorfor Nadia Nadim ønskede at svare på spørgsmål fra TV 2, men ikke fra hverken Ritzau, B.T. eller Ekstra Bladet.

Nadia Nadim er blevet udsat for hård kritik for sit ambassadørskab for VM i Qatar på grund af diktaturstatens lemfældige omgang med menneskerettigheder. Mandag stillede hun sig for første gang i lang tid frem og svarede på spørgsmål om sagen forud for landsholdets træning i Helsingør. Ganske enkelt fordi DBU havde stillet det som betingelse for at udtage hende til EM.

Interviewet endte i ophedede diskussioner om Nadia Nadims promovering af VM i Qatar mellem den 34-årige angriber og de fremmødte journalister.

