Iskold reaktion: - Åge gider sgu ikke DBU

Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, er langt fra faldet på halen over det danske fodboldlandshold.

Er bekymret: Det har været røvsygt!

Lørdag fik Danmark så en essentiel 1-0-sejr over Schweiz, og landsholdet er dermed godt på vej mod EM 2020.

Men selv om sejren var det absolut vigtigste, og Danmark under Åge Hareide nu er ubesejret i 31 kampe i streg, hvis man altså trækker vikarlandskampen ud – og accepterer VM-kampen mod Kroatien som uafgjort, så er Plæneklipperen stadig ikke ved at ødelægge snorene i klaphatten af ren begejstring...

- Jeg var usikker på, om vi kunne slå Schweiz. Det lykkedes, og det er jeg sindssygt tilfreds med, for de tre point skulle bare i hus uanset hvad. MEN, det var sgu da ikke fordi, vi blev underholdt og begejstret på nogen måde. Det er mere det, der er min anke, siger Stig Tøfting og uddyber.

Danmark skal prise sig lykkelig for Kasper Schmeichels mange mirakler. Foto: Jens Dresling

- Hvis det ikke havde været for Kasper Schmeichel, var Danmark blevet skilt ad. Længere er den ikke. Vi kan da alle være vildt glade og imponerede over Kasper Schmeichel og de tre point, men vores måde at spille på er ikke underholdende.

Stig Tøfting understreger, at sejren mod Schweiz gerne måtte være 'grim' på grund af kampens betydning, men det er det generelle billede af Danmarks spillestil, der bekymrer Ekstra Bladets fodboldekspert.

- Det har været pissehamrende kedeligt. Det var det også mod Schweiz. Vi spillede os frem til lige præcis én chance, som vi scorede på - og tak for det. Men når man kun truer på lange, uvinklede pasninger til Cornelius, så er det et faresignal i min bog.

Yussuf Poulsen scorede Danmarks 'heldige' sejrsmål mod Schweiz. Foto: Jens Dresling

- Det er okay at udnytte 'Corners' styrke i luften. Han vandt vel 10 af 10 nærkampe. Men vores backs og kanter kom ikke til indlæg i nærheden af feltet, og så fik man ikke nok udbytte af Cornelius' overlegenhed i luften.

- Jeg ved godt, jeg har de kritiske briller på, når vi står her og rækker ud efter EM-billetterne, men det er altså mit arbejde, siger Stig Tøfting.

Episoden, hvor Åge Hareide iskoldt afviser af tage et dansk halstørklæde på umiddelbart efter kampen mod schweizerne, har også fyldt meget i medierne efterfølgende.

Åge Hareide og Peter Møller dengang alt var fryd og gammen. Foto: Lars Poulsen

Man behøver ikke være den helt store ekspert i kropssprog for at tolke, at Åge Hareide føler sig trådt på af DBU i sagen om ansættelsen af Kasper Hjulmand til sommer.

- Det er ret ligetil. Åge gider sgu ikke DBU. Han er ærekær og pisse skuffet over timingen. Det er da hans ret, når han står her uden nederlag i tre år. Han er ramt på stoltheden og har da ikke tænkt sig at være DBU's cirkushest. Jeg synes faktisk, det var et morsomt svar, Hareide gav, da han sagde, at han ikke frøs...

- Han havde da taget det halstørklæde, hvis situationen havde udspillet sig i begyndelsen af Hareides ansættelsesperiode. Så ville han have gjort det for at please befolkningen. Han føler vel ikke, han skylder nogen noget. Nu er det ham og spillerne, der kører dette show frem til sommeren 2020 - og det er helt fair.

Danmark mangler to kampe i sin kvalifikationsgruppe. Fredag den 15. november møder man Gibraltar i Parken, og tre dage senere lukkes gruppen i Dublin.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, der fik halstørklædet smidt tilbage i hovedet af Åge Hareide.

Jakob Høyer ønsker ikke at kommentere episoden yderligere.

