Island føler sig røvrendt: - For billigt

Island har det hårdt for tiden: Først en misset EM-billet og nu føler de sig bortdømt i Parken.

Midterforsvareren Sverrir Ingi Ingason var i hvert fald meget utilfreds med den tyrkiske dommer, der tildelte Danmark to straffespark, som Christian Eriksen begge eksekverede til perfektion.

- Det er meget frustrerende. Vi havde meget større chance for at vinde kampe, efter at vi udlignede, men de får et straffespark til sidst, som jeg ikke har set igen. Jeg fandt det meget billigt, og jeg ved ikke nøjagtigt, hvad Hörður Björgvin (Magnússon, red.) skal gøre med sin hånd, han er cirka 30 centimeter fra ham, siger Ingason.

Sverrir Ingi Ingason med nummer fem var godt og grundigt træt af dommeren. Foto: Lars Poulsen

Han er også kritisk omkring første scoring fra danskerne.

- Så hørte jeg, at det første straffespark var en ren fejltagelse, så jeg tror bare, at dommeren fløjtede mod os.

Han bliver bakket op af dækningen fra det islandske medie Visir, der skriver følgende om straffesparket.

- Mathias Jensen sendte derefter en aflevering over Islands forsvar til Daniel Wass, som syntes at være offside. Linjedommeren holdt imidlertid sit flag nede, Ari Freyr Skúlason ramte Wass, og den tyrkiske dommer Halil Umut Meler pegede på straffesparkspletten.

Og prøv engang at se dette billede. Havde VAR-systemet været i brug, havde Wass da været i fare for at blive dømt offside her:

Screendump fra Discovery Networks Danmark

Sejren var ualmindelig vigtig for det danske landshold.

Island er fortsat uden point i gruppen, mens Danmark derimod spiller gruppefinale i Belgien på onsdag.

Vinder Danmark, er Hjulmands tropper sensationelt i Nations Leagues Final 4 - eller semifinale om man vil - efter kun én optræden i A-gruppen.

Mysterium om Schmeichel: Håber ikke det er alvorligt

En mand stråler - to flopper