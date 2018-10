Island havde franske verdensmestre helt ude i tovene

For mange er det et mysterium, hvordan humlebien overhovedet kan flyve med sin store krop og små vinger.

På samme måde kan det også opfattes som et mysterium, hvordan Island kan blive ved med at lave flotte resultater på fodboldbanen.



Torsdag aften var de på besøg i Guingamp til en træningskamp mod Frankrig, og her lavede islændingene et nyt flot resultat, da det blev til 2-2 på udebane mod de nykårede verdensmestre, der havde spillere som Griezmann, Pogba, Varane, Giroud, Mbappe og Dembele med i kampen.



Der må være noget helt særligt for landet med de 300.000 indbyggere, der kunne følge med i kampen.

Efter en halv times spil var det Alfred Finnbogason, der vandt bolden ude ved sidelinjen, hvorefter han spillede den tilbage til Birkir Bjarnason, der sparkede bolden fladt i mål fra omkring 20 meters afstand til 1-0.



I anden halvleg var det den tidligere EfB- og AGF-spiller Kari Arnason, der gjorde det til 2-0. Denne gang var det Gylfi Sigurdsson, der stod bag, da han sendte et hjørnespark ind i feltet, hvor Arnason kom højest og fordoblede føringen



Da kampen nærmede sig sin afslutning, fik franskmændene pludselig hul på bylden. Først var det Holmar Örn Eyjolfsson, der lavede selvmål med fire minutter tilbage. Dernæst omsatte Mbappé et straffespark til mål i sidste minut.

Frankrig har nu spillet tre kampe efter triumfen i Moskva i juli. Udover venskabskampen i Guingamp er det blevet til uafgjort i Tyskland samt 2-1 over Holland på hjemmebane.

For Island må det være en kærkommen oprejsning efter 0-6- og 0-3-ydmygelserne til Schweiz og Belgien i Nations League.

