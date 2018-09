Islandsk landstræner debuterede med mareridt: Det er pinligt

Erik Hamrén debut som islandsk landstræner vil blive husket for et sammenbrud af rang

2018 vil på Island altid blive husket for året, hvor det klejne rige højt mod nord spillede VM i fodbold.

Kynikere vil i historiebøgerne notere sig, at det i øvrigt var et ganske forfærdeligt fodboldår for landsholdet.

Ganske vist spillede man tre kampe på græsset i Rusland i juni, men udover sensationen, 1-1 mod Argentinas stjerner, røg man efterfølgende ud af turneringen på to nederlag til Nigeria og Kroatien.

Og føjer man tre nederlag og en uafgjort i optaktskampene til slutrunden til, så giver det et billede af et resultatmæssigt pauvert år.

Men lavpunktet kom lørdag aften.

På det beskedne Kybunpark i St. Gallen tabte holdet 6-0 til Schweiz.

Hjemmeholdet var i topform anført af en velspillende Xherdan Shaqiri. Han scorede til 3-0 på direkte frispark i begyndelsen af 2. halvleg. Da havde Steven Zuber og Denis Zakaria allerede scoret i 1. halvleg.

'Vi går fulstændig i opløsning'

Efter Shaqiris mål gik alting i stykker for de islandske gæster. Haris Seferovic, Albian Ajeti og Admir Mehmedi scorede hver en gang til slutresultatet.

Det fik Erik Hamrén, nyudnævnt landstræner for Island, til at gå bodsgang i medierne.

- Det her var pinligt. Jeg beklager til det islandske folk. Vi går fuldstændig i opløsning efter 3-0. Det er mit ansvar, sagde en tydeligt rystet Erik Hamrén til tv-stationen C More.

Hamrén kan naturligvis ikke stilles til ansvar for de resultater, Island har begået inden hans tiltrædelse, men faktum er, at det sejler i år for øboerne, der ellers har vundet international anerkendelse for dels EM-kvartfinalen i 2016 samt kvalifikationen til VM i år.

Den må nu forhenværende landstræner Heimir Hallgrímsson, der efter at have været assistent for Lars Lagerbäck, tog over i sommeren 2016 og førte Island til VM, tage sin del af ansvaret for.

Island får hurtigt muligheden for at revanchere sig i Nations League, hvor de efter de gode resultater de senere år er havnet i øverste gruppe: De belgiske VM-bronzevindere!

Se også: Tidligere Brøndby-bomber blev matchvinder

Se også: DBU låner i Premier League: Han skal afløse sygdomsramt Lars Høgh

Se også: Mareridtsstart for tidligere Superliga-træner: Store tæsk til Island