Italien åbner EM med sikker sejr over Tyrkiet

Efter en trist første halvleg banede et tyrkisk selvmål vejen for en sikker italiensk EM-åbningssejr på 3-0

’Nessun Dorma’ - ingen sover - sang stjernetenoren Andrea Bocelli før EM’s åbningskamp på det olympiske stadion i Rom.

En særdeles passende opfordring, for der var sandt for dyden ikke meget at holde sig vågen til i første halvleg, før Italien efter pausen straffede tamme Tyrkiet og vandt 3-0.

I alt fald ikke, hvis man synes, at det er mål og åbne chancer, der skaber skønheden i en fodboldkamp. For det ene hold ville ikke, det andet kunne ikke, og de 18.000 tilskuere fik heller ikke ramt samme lydstyrke som Bocelli.

Men da tyrkerne i starten af anden halvleg scorede i eget mål, åbnede kampen sig, så det efterhånden begyndte at ligne en italiensk festaften med en fin ouverture i operaen.

En italiensk tifosi tror ikke sine egne øjne. Heller ikke denne gang blev der fløjtet for straffespark. Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

Den nye fortolkning af begrebet ’hånd på bold’ fik debut i kampen, og den blev benyttet flere gange ude i VAR-rummet, mens italienerne inde på banen overdængede dommer Danny Makkelie med protester over ikke-tildelte straffespark.

Især følte de sig snydt i slutningen af første halvleg, hvor livlige Leonardo Spinazzola gik til baglinjen og lagde et indlæg, som Zeki Celik helt klart parerede med udstrakt arm – men ikke gjorde det forsætligt.

Ciro Immobile appellerer til dommer Danny Makkelie. Italienerne følte sig flere gange snydt for straffespark. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Inden da havde Lorenzo Insigne haft en åben skudchance, ligesom den lille kreatør lidt senere fandt Giorgio Chiellinis hoved i feltet i en ellers trist første halvleg, hvor tyrkerne stod lavt og massivt i defensiven og sparkede væk.

Paradoksalt var der alligevel en tyrkisk arm bag scoringen, der blev slutrundens første, og konspirationsteoretikere kan måske undre sig over, at det var Juventus-spilleren Merih Demiral der ramte Domenico Berardis indlæg så uheldigt, at bolden strøg ind bag Ugurcan Cakir.

Så fik italienerne luft under vingerne. Ciro Immobile fulgte op på den ripost, Cakir måtte afgive på Spinazzolas forsøg efter 67 minutter, og ti minutter før tid kunne Insigne med et signaturspark i det lange hjørne så øge til en velfortjent åbningssejr på 3-0 til storfavoritterne i en gruppe, der også tæller Wales og Schweiz.