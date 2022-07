Italien fik store tæsk: 0-5 ved pausen

Det var ikke kun Danmark, der kom rigtig skidt fra start ved EM i England.

Italien, der er nummer 14 på verdensranglisten foran netop Danmark, fik læsterlige klø i deres første kamp mod favoritterne fra Frankrig.

0-5 lød cifrene ved pausen, og det er vel nærmest et mirakel, at nederlaget kun endte med at blive på 1-5 efter 90 minutter.

Stemningen fejlede ingenting hos franskmændene. Det plejer den ellers. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Store stridigheder

Frankrig anses for at have et af slutrundens absolut bedste hold. Alligevel har mange eksperter tvivlet på dem på grund af de ekstreme interne stridigheder og konflikter med især træner Corinna Diacre.

Konflikter, der blandt andet betyder, at superstjernen fra Lyon Amandine Henry, som scorede et drømmemål i Champions League-finalen, er blevet hjemme fra slutrunden.

Det var dog ikke til at se mod Italien, der ikke fik et ben til jorden. Særligt ikke i første halvleg.

Man kan ikke tale sig fra rødt kort, siger man. Men det kunne Sara Gama faktisk. På en måde. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Tre mål på syv minutter

Allerede efter 12 minutter var Frankrig foran 2-0, men det var hen mod pausen, at de gik helt amok og scorede tre gange på syv minutter.

Paris Saint-Germains Grace Geyoro kan endda bryste sig af at have scoret slutrundens første hattrick. Historiens første EM-hattrick i en første halvleg vel at mærke.

Italiens landstræner Milena Bertolini tog konsekvensen og rev to spillere ud i pausen. Det hjalp gevaldigt på sagerne, for i anden halvleg var de to hold nærmest jævnbyrdige.

Italienerne havde dog heldet med sig midt i anden halvleg, da deres anfører Sara Gama i første omgang så direkte rødt for en hård tackling, men efter en VAR-gennemgang besindede kampens dommer sig og ændrede til gult.

Og med Martina Piemontes reducering et kvarter før tid slap italienerne fra at gå helt til grin fra banen i Rotherham.

Med resultatet er Frankrig og Italien henholdsvis øverst og nederst i Gruppe D, hvor Island og Belgien tidligere søndag delte i porten med 1-1.