Italien går efter EM-værtskab i 2028 eller 2032

Ikke siden 1990 har Italien været enevært for en fodboldslutrunde, men nu er det snart tid igen, mener Italiens Fodboldforbund (FIGC).

Onsdag siger FIGC-præsidenten, Gabriele Gravina, at Italien agter at gå efter EM-værtskabet i 2028 eller 2032.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Oprindeligt havde Italien planer om at byde på værtskaberne for EM i 2028 og VM i 2030, men et EM er et mere realistisk projekt lige nu for Italien, hvor mange stadioner står foran tiltrængte renoveringer.

- Det afgørende skridt for EM i 2028 er i marts, hvor vi vil præsentere vores kandidatur for eksekutivkomitéen i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Der er også åbent for 2032, siger Gabriele Gravina på en pressekonference.

- Vi vil gøre det seriøst, da der er et stort ønske om fornyelse af infrastruktur i blandt andet Firenze, Cagliari, Bologna og Bari, tilføjer han.

Mange stadioner i Italien er der ikke blevet gjort noget ved siden VM i 1990.

Indtil videre har også et samlet Storbritannien lagt billet ind på EM-værtskabet i 2028.

Italien var en af værterne ved EM 2020, der med et års forsinkelse løb af stablen i den forgangne sommer.