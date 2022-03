Italien misser VM

Nordmakedonien leverede et kæmpe chok i tillægstiden og sender Italien ud af VM-playoff

Arrivederci!

En scoring helt til sidst sender rystelser igennem italiensk fodbold.

Nordmakedonien vandt 1-0 ude over Italien, og de italienske europamestre misser dermed VM i Qatar.

Italien var heller ikke med til VM i 2018 i Rusland, efter at Sverige sendte dem ud af playoff. Det er første gang nogensinde, at Italien ikke er med til VM to gange i træk.

De italienske stjerner formåede ikke at score på Nordmakedonien opgøret igennem, og gæsterne kunne derfor snuppe en billet videre til playoff-finalen i tillægstiden.

Det var den tidligere AaB-spiller Aleksandar Trajkovski, der sørgede for den italienske fiasko. Den 29-årige angriber fra Nordmakedonien fyrede et langskud mod Gianluigi Donnarummas mål, som gik ind ved foden af fjerneste stolpe.

Italienerne viste ellers ved EM i sommer, at de var umulige at slå og gik hele vejen til finalen, hvor England blev besejret.

Denne gang står Jorginho, Marco Veratti, Donnarumma og alle de andre italienske europamestre dog med helt røde ører, da den fodboldstolte nation blot må se til fra sofaen i november og december.

Nederlaget er samtidig en gave til Portugal. Cristiano Ronaldo, Diogo Jota og landsholdskammeraterne slog Tyrkiet med 3-1. Forventningen var, at de tirsdag skulle møde Italien i kampen om én VM-billet, men nu venter altså Nordmakedonien.

