Italien og Tyskland deler i stor kamp

Det var ganske underholdende, men det endte uden vinder, da Italien lørdag aften tog imod Tyskland i Nations League.

På græstæppet i Bologna scorede de to fodboldmastodonter et mål hver inden for to minutter, og opgøret sluttede 1-1.

Opgøret var præget af tysk kontrol, italienske kontraangreb og flere fine chancer til begge mandskaber.

Det kunne med andre ord være endt mere målrigt, men tilskuerne i Bologna måtte nøjes med to kasser på den varme aften, hvor værterne til dels lykkedes med at rejse sig efter den missede kvalifikation til VM i Qatar.

I samme gruppe vandt Ungarn tidligere på dagen over England og ligger dermed øverst i tabellen.

Første halvleg i gruppens sene kamp var ganske underholdende, men mål var der ikke nogen af.

Tyskland vred armen godt og grundigt rundt på italienerne, som i kampens indledning var ude stand til at vriste sig fri af den tyske kontrol.

Det kom dog stille og roligt. Efter 20 minutter var det, som om italienerne havde spillet sig varme, og presspillet sad en tand bedre.

Lidt senere kom værterne også helt tæt på scoring, da Gianluca Scamacca flækkede læderkuglen på stolpen.

Det jog en skræk i tyskerne, som fandt ud af, at det var på tide at vågne op igen. Bare tre minutter senere fik Serge Gnabry en kæmpe mulighed efter et massivt tysk pres, men han bragede den langt over mål.

I anden halvleg bølgede spillet frem og tilbage. Begge nationer kom i situationer, hvor chancerne med lidt snilde og koncentration kunne være spillet rigtig, rigtig store.

Efter 70 minutter blafrede nettet. Den 18-årige, netop indskiftede debutant Wilfried Gnonto accelererede forbi sin oppasser i højresiden og sparkede den ind foran mål, hvor Lorenzo Pellegrini stod det rette sted og fik tilskuerne i Bologna op af stolene.

Så var der hul på bylden, og bare halvandet minut efter den italienske scoring, blev der bragt balance i regnskabet. Joshua Kimmich kom først til en løs bold i feltet og satte indersiden på, så tyskerne kom på 1-1.

Det var, som om italienernes scoring havde tændt en ild i tyskerne, som pludselig øgede presset ned mod værternes mål - uden dog at slå kapital af det.