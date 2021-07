Italien slår Belgien og møder Spanien i EM-semifinale

De topper verdensranglisten og var udråbt som EM-favoritter, men Belgien med de mange store navne er slået ud. Deres banemænd var en flok formstærke italienere, der fortsatte deres vilde euro-ridt og helt fortjent vandt kvartfinalen med 2-1.

Dermed gjorde de sig klar til at møde Spanien.

Nicolo Barella vrister sig fri af adskillige modstandere, før han bringer Italien foran. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Italienerne troede, at de skulle gå til pausen i selvsikker stemning og med en sejrssikker føring på 2-0, da et lidt diskutabelt straffespark i dommerens tillægstid pludselig lagde en dæmper på.

Giovanni Di Lorenzo nedlagde Jeremy Doku, og Romelu Lukaku konverterede knastørt midt i målet.

Så var der igen spænding efter de to smukke italienske mål. Det første sat ind af Nicolo Barella, der i en mindre skov af modstandere fandt plads til en afslutning og den næste via Lorenzo Insignes signaturspark mod fjerneste stolpe fra en position udenfor feltet.

To absolutte højdepunkter i en ret fantastisk første halvleg med overvejende italiensk dominans.

Lorenzo Insigne fejrer sin smukke scoring til 2-0. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Kevin de Bruyne, der i modsætning til Eden Hazard var blevet klar igen, serverede efter en time en lækkerbisken for fødderne af Lukaku, men den store forward kunne ikke få sine skridt til at passe og fik kun skubbet bolden ind på Leonardo Spinazzola, der stod i vejen på målstregen.

Så tæt var han på, Lukaku, før Spinazzola fik afværget på stregen. Samme italienske EM-profil måtte lidt senere lade sig udskifte og var helt knust. Foto: Stuart Franklin/Ritzau Scanpix

I det hele taget formåede italienerne at komme i vejen for det meste af det, deres modstandere kom op med – vel at mærke uden at gå ned i en betondefensiv, som de azurblå tidligere var så berygtede for.

Eventyret fortsætter for Roberto Mancinis tropper.