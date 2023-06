Italien tager Nations League-bronze for anden gang

Det var to store fodboldnationer, der søndag tørnede sammen i Enschede i Holland i kampen om bronzemedaljer i Uefa Nations League.

Her nuppede Roberto Mancinis italienske mandskab det farvede metal med hjem til støvlelandet, efter at Italien besejrede Holland 3-2 i en spændende kamp.

Senest Italien kæmpede om medaljer i Nations League, der har eksisteret siden 2018, var for to år siden, hvor 'Gli Azzurri' vandt bronze med en sejr over Belgien.

Blot cirka fem minutter skulle der gå i første halvleg, før Federico Dimarco fra Italien uden at tøve bragede et skud i nettet med venstrebenet.

Efter små 20 minutter var den gal igen i det hollandske mål, da Sassuolo-spilleren Davide Frattesi var på det rette sted på det rette tidspunkt og fik udnyttet en ripost i feltet til at score sit første landskampsmål for Italien.

Hollænderne kom klart bedre ud til anden halvleg, hvor Ronald Koemans mandskab forsøgte sig med et højt presspil.

Det gav pote efter knap 70 minutter, da Steven Bergwijn fra Holland fik sendt bolden forbi Donnarumma i det italienske mål.

Men få minutter efter var Italien igen farlige, da indskiftede Federico Chiesa efter en husmandsfinte kunne sende bolden i mål til 3-1.

Manchester Uniteds Wout Weghorst forsøgte at pynte på resultatet for Holland, men angriberens mål blev annulleret af VAR grundet offside.

Det lykkedes til gengæld hollandske Wijnaldum, der køligt fik sendt bolden i kassen til det endelige resultat 3-2, hvor spændingen levede til det sidste.

Det plejer ellers ikke at være nogen målfest, når de to hold mødes. De seneste tre gange Italien og Holland har spillet, er der ikke blevet scoret mere end to mål per kamp.

Ingen af de to hold har haft nogen særlig prangende start på landsholdsåret heller. Både Italien og Holland har tabt to ud af de tre landskamp, som holdene har spillet i 2023.

Men nu kan Italienerne så tilføje en sejr til den statistik.

Holland har tidligere stået i én finale ved Nations League i 2019, hvor hollænderne tabte til Portugal.

Finalen i Nations League spilles søndag aften. Her er det Spanien og Kroatien, der skal kæmpe om guldet på De Kuip i Rotterdam.