Italien tvinger Danmark til at storsejre over Serbien

Danmarks muligheder for at gå videre ved U21 EM er ikke alt for gode. Hvis det ender med uafgjort mellem Rumænien og Frankrig, er de rød-hvide ude, da de to dermed vil have syv point, som Danmark uanset hvad ikke kan nå.

Men der er også pres på fra anden kant.

I gruppe A blev sidste runde spillet lørdag aften, hvor Italien var i kamp med Belgien, mens Spanien mødte Polen. Her endte det med klare sejre på 5-0 til spanierne og 3-1 til italienerne, hvilket gav et noget specielt billede.

Belgien havde tabt alle kampe, mens både Italien, Spanien og Polen er på seks point efter de tre kampe. Derfor har man måtte se på de interne opgør, og her har Spanien klaret sig bedst og er dermed klar til semifinalen i turneringen.

Dernæst kommer Italien, som nu er på pinebænken i forhold til, hvorvidt de bliver bedste toer i de tre grupper. De er på seks point med en målscore på 6-3. I øjeblikket er Danmark på tre point med 4-4 i målscore. Dermed skal der sejres med tre mål eller mere over Serbien, hvis Danmark skal have en chance for at gå videre.

I Spaniens storsejr over Polen havde polakkerne den tidligere AGF-keeper Kamil Grabara mellem stængerne i målet, hvor han altså ikke havde en aften, hvor tingene ikke lige gik hans vej.

Danmarks kamp mod Serbien spilles søndag klokken 21, og den sendes direkte på DR1. Samtidig spiller Tyskland og Østrig den anden kamp i danskernes gruppe.

