Italien videre efter stort drama

Italien havde det utroligt svært, men slog alligevel et genstridigt østrigsk hold med 2-1 i EM's ottendedelsfinale på Wembley lørdag aften.

Det lykkedes dog ikke i den ordinære spilletid, som endte 0-0.

Først i den forlængede spilletid kom de afgørende mål fra indskiftede Federico Chiesa og Matteo Pessina, inden Sasa Kalajdzic reducerede seks minutter før tid.

Dermed er italienerne klar til kvartfinalen ved EM, men det kostede voldsomt mange kræfter mod de fysisk stærke østrigere.

Allerede i den ordinære spilletid virkede Italien en smule tømt for energi efter pragtpræstationer i gruppespillet. Presspillet sad der ikke, og opbygningsfasen var svag.

Østrigerne havde samtidig stor ære af Italiens tvivlsomme niveau. De stressede italienerne kampen igennem, og det var tydeligt, at de blåklædte ikke havde et klart modsvar.

Først da landstræner Roberto Mancini begyndte at skifte ud, skete der noget, og i den forlængede spilletid var der altså bingo to gange. Det var nok, selv om Østrig altså reducerede med seks minutter igen.

I kvartfinalen skal Italien op imod enten Belgien eller Portugal, som spiller ottendedelsfinale søndag.

Nicolò Barella kom til kampens første chance, da han fik bolden i udkanten af feltet efter 17 minutter og smadrede den mod mål. Østrigs keeper Daniel Bachmann var vågen og parerede den hårde afslutning med foden.

Første halvleg var egentlig en lidt søvndyssende affære. Italienerne sprudlede ikke, som det tidligere har været tilfældet under EM, men de var tæt på at komme foran efter 32 minutter.

Ciro Immobile vendte på en tallerken uden for feltet og trykkede bolden af mod fjerneste hjørne, hvor kun trekantssammenføjningen holdt Italien fra føring.

Seks minutter inde i anden halvleg fik italienerne sig en forskrækkelse. Østrig fik frispark på kanten af feltet, og David Alaba drejede bolden lige over mål.

Italien sad derefter på spillet, men spillerne fandt sjældent ro i den opbyggende fase. Østrigerne formåede at stresse modstanderne og forsøgte flere gange at sætte kontrakniven ind. Efter 65 minutter ramte den rigtigt.

David Alaba steg op til et indlæg og headede bolden på tværs af feltet til Marko Arnautovic, som med panden styrede bolden i nettet. Målet blev dog annulleret for offside.

Italienerne havde ingen løsninger på at åbne den østrigske defensiv, og derfor skulle kampen i forlænget spilletid.

Kort før slutfløjt i den ordinære spilletid blev Juventus-spilleren Federico Chiesa sendt på banen, og han blev afgørende.

Fem minutter inde i den forlængede spilletid modtog han en svær bold i højre side af feltet, tæmmede den med hovedet, trak forbi en modstander og smadrede den i nettet med venstreskøjten.

Ti minutter senere blev sømmet slået i den østrigske kiste. Kort efter Lorenzo Insigne havde tvunget Daniel Bachmann til en stor redning, dukkede en ny indskifter op foran mål.

Fra venstre side af feltet trak Matteo Pessina til sin egen venstre side og sparkede bolden i sidenettet fra en skarp vinkel.

I pausen af den forlængede spilletid kom Louis Schaub ind for østrigerne, og han tvang Gianluigi Donnarumma til en kæmpemæssig redning i det italienske mål.

Det var et forvarsel, for med seks minutter igen scorede indskiftede Sasa Kalajdzic et flot mål, da han kastede sig frem til et forholdsvis fladt hjørnespark og på en eller anden måde vinklede bolden i mål.