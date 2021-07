Italien vinder EM efter sejr over England i straffesparkskonkurrence

Home eller Rome?

Det blev Rome efter et langstrakt drama, hvor Italien og England måtte helt ud i straffespark, før Italien endelig kunne juble efter en flot slutrunde. De nåede dog ikke helt højderne fra tidligere i turneringen - men drama fik vi til sidst.

Gianluigi Donnarumma blev italiensk helt, da han nappede to af de engelske forsøg, og så gentog historien sig på sin vis for Gareth Southgate, der selv brændte det afgørende spark mod Tyskland tilbage i 1996. Et grumt dejavu for den engelske landstræner. Det er stadig 55 år siden, England sidst løftede en pokal.

Foto: Andy Rain/Ritzau Scanpix

Marcus Rashford lavede den toppede høne i sit helt igennem ejendommelig tilløb og forvirrede formentlig sig selv mest – han sendte ihvertfald bolden på stangen, og så var alt lige igen, efter Belotti havde brændt for italienerne.

Men Donnarumma var stærkest på stregen og plukkede også forsøgene fra Jordan Sancho og Bukayo Saka, der ligesom Rashford var sendt på banen netop for at sparke i straffesparkkonkurrrencen. Alle tre kiksede!

Engelske fans belejrede pubberne fra morgenstunden og forvandlede centrale pladser i London til en blanding af kompostbunker og lossepladser med smadrede flasker, baldrede forretningsruder og interne slagsmål. Det lykkedes oven i købet for flere hundrede fans at forcere metalhegn, og nogle nåede endda helt ind på stadion – uden billet.

Inde på banen kom det engelske landshold også smadrende fra start mod en flok italienere, der fuldstændig så ud til at have mistet selvtilliden. Efter et minut og 57 sekunder blev det endnu værre set med azurblå briller.

England kom ræsende i kontra efter italiensk hjørnespark, og Harry Kane demonstrerede nok engang sit overlegne overblik, lagde en lang aflevering til den nye mand i startopstillingen, Kieran Tripier, der smækkede læderet hele vejen over det aldrende centerforsvar, hvor Luke Shaw forbløffende fri flugtede bolden ind via stolpen.

Han fylder 26 mandag, men valgte altså at give den helt store gave med sin første scoring for landsholdet. Wembley gik fuldstændig amok!

Italienerne tabte til gengæld sutten, spillere mundhuggedes internt, og der blev på ægte latino-vis slået ud med armene, når endnu en aflevering missede målet – eller efter langskudsforsøg, der mest havde desperationens skær.

De blåblusede havde 67/33 i spilovertag, men ud over Federico Chiesas flade flæk en meter forbi efter en stiv halv time, havde Jordan Pickford ikke meget at bestille inden pausen. Kort inde i anden halvleg smækkede Lorenzo Insigne et frispark lige uden for feltet flere meter forbi kassen.

Kort efter traf han Pickford fra klos hold, og Italien begyndte langt om længe at ligne bella Italia. Og kampen en finale med to hold.

Federico Chiesa tvang Pickford til at vise, HVOR lang en venstre arm kan blive efter en dribletur og et lumsk skud. En i bogstavelig forstand mesterlig redning! Italienerne maste på, og så kom udligningen langt om længe i det 67. minut efter et hjørnespark, hvor kuglen kørte i det engelske felt som i en pinball-maskine, inden veteranen Leonardo Bonucci fejede affaldet i nettet.

Så kom hjemmeholdet for alvor under pres, men red stormen af og kampen ud i forlænget spilletid, hvor Kalvin Phillips havde det første nærgående forsøg efter seks minutter. Italien havde det største tilbud, da Emerson fra venstre kylede kuglen ind til indskiftede Federico Bernardeschi, der ikke nåede helt frem i duellen med Jordan Pickford. Andrea Belottis forsøg på riposten smøg sig udenom.

Federico Bernardeschi testede Jordan Pickford med et lumsk frispark fra distancen, Jordan Stones var tæt på at heade på kassen i den anden ende. Kampen fik liv, og 36-årige Chiellini måtte ud med en lang tå for at rage kuglen væk fra Raheem Sterling.

Italien fik én stor chance efter hjørnespark til sidst, da Bernardeschi blev dækket op af Marcus Rashford!

Det holdt hjem for englænderne – eller i hvert fald til cowboyduellen fra 11 meter.