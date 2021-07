Italiens mareridt: - Det var jo helt vanvittigt

Två-tvåååååå – Ciao Italia. Två-tvååååå – Ciao Italia!

Det meste af downtown Porto rungede af danske og især svenske fans’ sprøde røster en juni aften for 17 år siden, da deres landshold i et brag af en gyser havde spillet 2-2 og sendt Italien ud af EM i fodbold.

Det silede ned i Porto den aften, og det skal nok have taget brodden lidt af festen. Men få gange i historien har de to broderfolk fundet hinanden i en festlig rus som den aften, hvor selv de neutrale portugisere igen og igen blev krammet og bræget enten ’Du gamla du fria’ eller 'Reseppten' ind i de skrøbelige øregange.

At det så foregik dagen før Skt. Hans – eller São João, som den portugisiske pendant hedder, gjorde bare festen endnu livligere. Især fordi man i Portugal fester i de dage. Ikke som i Danmark, hvor vi tænder et bål og synger Midsommervisen.

I Portugal danses og drikkes der, mens han kærligt dasker hinanden i rumpetten med en plastikhammer. Jeps, du læste rigtigt. En plastikhammer.

Gadekrigen afværget

De bliver solgt over hele byen i dagene op til festen, og forestil dig så, hvordan tusindvis af stive nordboere reagerer, når de får sådan en hammer i hånden?

Var det endt med, at et af landene var slået ud af turneringen, er det umuligt at sige, hvordan de hammere kunne have forvandlet bybilledet til decideret gadekrig, men nu gik det i stedet den anden vej og blev til folkefest.

Ikke så langt derfra på Estádio do Bessa klædte Mattias Jonson om. Han var glad. Meget glad. Han havde været manden, der havde sikret svenskerne det uafgjorte resultat kort før tid – og dermed avancementet fra gruppen.

Nu tog han et bad, klædte om, talte med pressen og blev kørt tilbage til hotellet for at sove.

Han skulle snart forlade Brøndby IF og dansk fodbold til fordel for et eventyr i Premier League og vandt siden The Double med Djurgårdens IF i Sverige. Men aldrig, hverken før eller siden, oplevede han noget så vildt som den aften i Porto.

Det fortæller han nu til Ekstra Bladet.

- Det var jo helt vildt. Ha ha. Helt fantastisk, kommer det på et noget nær formfuldendt dansk fra Stockholm, hvor han bor og arbejder i dag.

- Vi vidste jo, at vi skulle have point mod danskerne. Og vi vidste jo også, at både vi og Danmark ville gå videre med 2-2. Så at det endte med det, og at jeg scorede det afgørende mål, var jo bare helt vildt, siger han og griner igen.

Situationen var komisk, medmindre man var italiener altså. Både Danmark og Sverige havde spillet uafgjort med italienerne og slået Bulgarien og stod med fire point, mens Italien omvendt kun havde to point.

Danmark havde fortjent sejren

Derfor skulle Giovanni Trapattonis tropper slå Bulgarien og håbe, at enten Danmark eller Sverige vandt den anden kamp, der blev spillet samtidig.

Og italienerne skelede fra Guimaraes, hvor de spillede samtidig, så de må have været helt bælgøjede til sidst. For da der resterede fem minutter af de to kampe, stod der henholdsvis 2-1 til Danmark og 1-1 mellem Italien og Bulgarien. Dermed skulle Gli Azzurri stadig bruge et mål, mens de skulle håbe på, at der ikke skete mere i Porto.

Danmark-Sverige 2-2 22. juni 2004 på Estádio do Bessa 1-0 Jon Dahl Tomasson (28), 1-1 Henrik Lasson (str. 47), 2-1 Jon Dahl Tomasson (66), 2-2 Mattias Jonson (89). Tilskuere: 26.115 Dommer: Markus Merk, Tyskland Danmark: Thomas Sørensen - Thomas Helveg, René Henriksen, Martin Laursen, Niclas Jensen (Kasper Bøgelund 46) - Martin Jørgensen (Dennis Rommedahl 57), Thomas Gravesen, Daniel Jensen (Christian Poulsen 65), Jesper Grønkjær - Jon Dahl Tomasson, Ebbe Sand. Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Nilsson, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Anders Andersson (Marcus Allbäck 81), Mattias Jonson, Kim Källström (Christian Wilhelmson 72), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson. Vis mere Vis mindre

Da havde Danmark i silende regnvejr været tæt på at gøre det til 3-1, og ifølge Mattias Jonson mange år senere havde det ikke været ufortjent med dansk sejr.

- Det var et godt hold, Danmark. Vi havde også et godt hold, men den dag spillede de godt og fortjente sejren, fortæller han.

Og der skete mere. Meget mere. Italienerne fik scoret til 2-1 langt inde i overtiden, men da havde de erfaret, at Jonson havde været på pletten i Porto.

Hvordan husker du egentlig målet? - Jeg husker det tydeligt, kommer det med endnu en latter. - ’Chippen’ (Christian Wilhelmsson, red.) dribler forbi Thomas Helveg i venstre side af feltet og lægger den ind, hvor (Thomas, red.) Sørensen parerer. Men den falder lige ud til mig. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at den lå lidt bag mig, men at hvis jeg ramte den rigtigt, ville gå ind. Og det gjorde den, siger han. - Der stod vist et par folk inde på stregen, men det gjorde ikke noget, kommer det.

Mattias Jonson kan stadig trække på smilebåndet over den bizarre situation, at Italien endte med at ryge ud uden at have tabt – og at man allerede inden kampen havde talt om, at 2-2 ville sende både Danmark og Sverige videre.

- Men kigger du på kampen, er det tydeligt, at begge hold ville vinde den. Det er der slet ingen tvivl om, siger han.

Min største oplevelse

Der blev et vældig palaver – især fra italiensk side, hvor medierne i skarpe vendinger talte om matchfixing og bedrag. I øvrigt for anden slutrunde i træk, efter Italien på skandaløs facon var røget ud af VM til værterne Sydkorea to år tidligere.

Det tog Mattias Jonson ikke større notits af.

- Jeg læste ikke ret meget om det. Men da jeg kom hjem til Brøndby efter EM, talte jeg med Peter Madsen om det. Han havde også været til EM med Danmark. Mest af alt husker jeg, at de fleste danskere glædede sig over, at Danmark og Sverige var gået videre, siger han.

- Personligt var det den største oplevelse, jeg havde som fodboldspiller. Jeg scorede målet, og vi gik begge videre. Det var utroligt, siger han.

Danmark fik siden stryg af Tjekkiet i kvartfinalen, mens Sverige røg ud til Holland efter straffesparkskonkurrence.

Hollænderne tabte siden semifinalen knebent til Portugal, der igen tabte finalen knebent til Grækenland.

- I må have siddet med en følelse af, at I kunne have vundet det hele, når man ser på resultaterne dengang…?

- Vi spillede en god kamp mod Holland, så det var ærgerligt, at vi røg ud. Bittert at tænke på. Havde vi mødt grækerne i finalen, havde vi bestemt haft chancen. Men sådan er det. Straffesparkskonkurrencer er lotteri, siger han.

Vildt mesterskab til Brøndby

Mattias Jonson stoppede karrieren i 2011 og medgiver, at overgangen til et civilt liv væk fra fodbolden var alt andet end let – og at han stadig kan savne den ind imellem.

Han er dog en del af Djurgårdens bestyrelse og får dermed en del fodbold ind den vej.

Og så hjælper det, når ens gamle venner i Danmark pludselig går hen og bliver danske mestre.

- Jeg taler ikke med nogen i Brøndby mere. Men nu er de danske mestre. Det har de ikke været i hvad…15-16 år? Det er jo fantastisk, siger han nærmest jublende i baggrunden.

- Jeg har set dem nogle gange mod FCK. Og det er sjovt at følge dem, siger han om sin gamle klub, som han spillede 172 kampe for 2000-2004, hvor det blev til 53 mål.

Han nåede at optræde 57 gange i blåt og gult – med ni mål til følge.

Men ingen så vigtige som den aften i regnvejr i Porto.

