Italiensk anfører hylder drømmeren Roberto Mancini

Italiens landshold var for tre år siden helt i kulkælderen, da holdet havde fejlet sin kvalifikation og måtte se VM 2018 fra sofaen.

Roberto Mancini tiltrådte samtidigt som ny landstræner, og han ville midt i den markante fiasko have spillerne til at tro på, at Italien kunne gå hele vejen til EM få år senere.

En vild tanke, men Italien er nu kun en sejr over England på søndag fra at realisere Mancinis ambition.

- Det er en drøm, som vi har udviklet gennem tre år. Vores træner pressede tanken ind i vores hoveder, indtil den sad fast, siger Italiens anfører, Giorgio Chiellini, til RAI Sport.

- Da han i starten bad os tænke på at vinde EM, synes vi, han var skør. Men nu er vi meget tæt på. Kun en centimeter fra trofæet, tilføjer Chiellini og roser Mancinis opbygning af holdet i de seneste tre år.

Den snart 37-årige forsvarsspiller er blevet kendt som et stort smil under EM. Selv før den nervepirrende straffesparkskonkurrence mod Spanien i semifinalen var Chiellini i højt humør.

- Det er ligeså skønt at vinde, når man er 37 år, som når man er 21 år. Måske nyder man det endnu mere, fordi man ved, hvor hårdt arbejde det kræver, siger Chiellini.

England er sidste mulige stopklods inden EM-trofæet, og det overrasker ikke Chiellini, at det engelske hold er nået til sin første store finale siden 1966.

- De nåede semifinalerne ved VM i 2018, og desuden var det forudsigeligt med England i finalen, eftersom de spiller seks af syv kampe på hjemmebane.

- Jeg har hele tiden troet på England som seriøs kandidat til at vinde EM. De har kvaliteten og fysikken. De er solide og organiserede. De spiller måske ikke smukt, men de er svære at slå, siger Chiellini.

Wembley i London danner søndag ramme om finalen mellem England og Italien, og der er kickoff klokken 21.