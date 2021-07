Italiensk corona-panik før finalen

Tre italienske medarbejdere fra det italienske stats-medie RAI er testet positive for corona fredag morgen, hvilket har skabt nervøsitet i både London og Italien, hvor de tre positive har arbejdet i den eneste tid, det skriver italienske la Repubblica.

De har alle tre været involveret under hele EM, og den ene har været til stede ved pressekonferencer i Italien dagen inden han testede positiv. UEFA er informeret, og de områder som den smittede journalist har bevæget sig på, er blevet lukket ned, så de kan blive rengjort.

RAI er også blevet udelukket fra sportscenteret.

Heldigvis har ingen af de tre medarbejdere været nærkontakt til nogle af spillerne på det italienske hold, som desuden også er vaccineret.

Derfor er det meget usandsynligt at det skulle komme til at påvirke Italien i finalen.

Det kan dog blive et problem for RAI, hvor udbruddet kan ende med at give store problemer op til finalen, hvis smitten skulle sprede sig. RAI er en omfattende redaktion, der i følge la Repubblica kan risikere at blive lammet af corona op til finalen.

Italien spiller finale mod England klokken 21 på søndag, hvor England spiller hjemme på Wembley stadion.