Italienske EM-spillere springer køen over og får vaccine

Spillerne på det italienske fodboldlandshold har sprunget køen over og har modtaget første stik med vaccine mod coronavirus.

Det oplyser Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) på sin hjemmeside.

Der er tale om spillere, som landstræner Roberto Mancini har i spil til sommerens EM-slutrunde, der blandt andet skal spilles i Rom.

Vaccinationen af de italienske fodboldspillere er godkendt af sundhedsmyndighederne i støvlelandet.

FIGC-præsident Gabriele Gravina oplyser, at 12 spillere er blevet vaccineret i Rom, mens 14-15 spillere har fået første stik i Milano.

Dermed kan spillerne altså møde op til EM uden samme frygt for at blive smittet med coronavirus.

Ingen trænere eller ledere har endnu fået det første stik.

Flere lande har prioriteret at sende OL-atleter foran vaccinekøen, men Italien er indtil videre det eneste land, der har ladet EM-fodboldspillere springe køen over.

Italien skal spille alle sine kampe i Rom, som ellers var en af de værtsbyer, der havde problemer med at leve op til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) krav om, at der skal være tilskuere på lægterne.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke regeringen for at tillade, at EM kan blive spillet her i Italien, siger Gabriele Gravina.

EM sparkes i gang 11. juni. Italien skal møde Tyrkiet, Schweiz og Wales.