Italienske tårer efter vildt kedelig kamp

Såvel Frankrig som Rumænien kunne være godt tilfredse med at spille uafgjort, da de to nationer mandag mødte hinanden i begge holds sidste gruppekamp ved U21-EM.

Efter en kedelig 0-0-kamp, hvor ingen af holdene havde et skud på mål, er både franskmændene og rumænerne nemlig klar til semifinalerne.

Begge lande slutter med syv point i gruppe C. Rumænien ender øverst på grund af en bedre målscore, mens Frankrig er blandt de sidste fire hold i turneringen, fordi landet slutter som den bedste toer i de tre indledende grupper.

Resultatet i kampen mellem Frankrig og Rumænien betyder samtidig, at værtsnationen Italien endte med en lang næse. Italienerne var gået videre som bedste toer, hvis Rumænien havde vundet, eller hvis Frankrig havde vundet med tre mål eller mere.

EM-semifinalerne spilles torsdag. Her står Spanien over for Frankrig, mens Tyskland og Rumænien møder hinanden i den anden kamp.

Finalen spilles søndag.

England og Kroatien rendte også ind i hinanden mandag. Begge jagtede oprejsning efter en skidt slutrunde, der for begge nationers vedkommende havde budt på nederlag i de to første kampe.

Hverken englænderne eller kroaterne kan dog rejse hjem med en sejr, efter at kampen endte 3-3.

England var både foran 1-0, 2-1 og 3-2, men det lykkedes altså hver gang Kroatien at komme igen.

