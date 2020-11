Jagter en historisk milepæl

Det hører til de historiske sjældenheder, at det danske herrelandshold i fodbold spiller finaler.

OL-sølvet i 1960, EM-eventyret i Sverige i 92 og sejren over Argentina i King Fahd Cup tre år senere udgør den korte liste.

Men nu lugter det lidt af finale i landsholdslejren igen.

Nuvel, det er 'kun' Nations League, der står på spil. Men med en sejr i gyseren mod Belgien, der i sig selv er en gruppefinale, kan Danmark stå blandt de fire bedste nationer i Europa, når der spilles Final 4 til oktober næste år.

Og Kasper Hjulmand lægger ikke skjul på, at det vil være en kæmpe fjer i trænerkasketten, hvis det lykkes at snuppe førstepladsen med en udesejr over verdens på papiret bedste landshold.

- Det vil være stort for dansk fodbold og endnu en milepæl. Det føles som en finale. Vi skal vinde den, fastslår han.

- Der står meget på spil. Der er en grund til, at Belgien er nummer et på verdensranglisten. Det er et kvalitetshold, der har spillet sammen i lang tid, så det er en stor test for os. Vi glæder os. Det er det, vi har set frem til – at komme her i den sidste runde og spille om førstepladsen.

- Det er nok den største udfordring, vi kan få i Europa lige nu, men vi er klar, og det bliver en stor aften, lover den danske landstræner, der allerede har sikret en sidegevinst i form af en topseedning til VM-kvalifikation.

Kasper Hjulmand er kommet flot fra start som dansk landstræner. Førstepladsen i gruppen vil være prikken over i'et.

Og med en sejr onsdag aften er Danmark tilmed sikret en playoff-billet i VM-kvalen uanset, hvordan det går i gruppen.

- Det er endnu en bonus, hvis vi vinder gruppen. Vi har sikret en del ting allerede. At være topseedede, når der bliver trukket lod til VM-kvalifikationen. Vi har sikret at blive i Nations League A, og nu går vi efter det sidste. Der er en masse gevinster ved sådan en sejr, påpeger Hjulmand.

Men inden jublen bryder ud, skal Belgien lige besejres. Det er noget af en opgave, men Kasper Hjulmand tror, at han har spottet svagheder, der kan udnyttes.

- Det er et meget komplet hold, og man kan sammenligne det med de bedste klubhold. De er meget svære at spille mod, men vi så også ting, vi kunne bruge i den første kamp. Vi prøver at drage fordel af de ting.

I sidste ende er det spillerne på banen, der skal sparke bolden over stregen.

Og de kan godt mærke, at kampen mod Belgien er noget særligt.

- Det er det, vi har arbejdet for. Det er en fantastisk position at stå i. At vi kan vinde en gruppe som denne. Belgien er selvfølgelig favoritter, men vi har en mulighed, og det glæder vi os rigtig meget til, siger Kasper Schmeichel, der er fit for fight efter sine islandske knubs.

Christian Eriksen kan også lugte muligheden for tiltrængt succes.

- Der er ikke mange, der havde troet på, at vi ville være foran England og så tæt på at vinde gruppen. Man kan godt mærke, at der er mere på spil end i de første kampe. Det er en fantastisk mulighed.

