Jagter ultimativt mål: - Skal have heldet med os

Det ser svært ud for Danmark, der skal avancere fire pladser, hvis de skal topseedes til VM

Seks kampe – seks sejre og 22-0 i målscore.

Danmark er på sikker kurs mod VM-slutrunden næste vinter i Qatar.

Men vejen til en topseedning, så man kan undgå de stærkeste nationer – Brasilien, Argentina, Belgien, Frankrig, England, Spanien og Italien – ser stadig meget vanskelig ud for Kasper Hjulmands tropper.

22-o og lutter sejre til Danmark i VM-kvalifikationen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til VM-slutrunden bliver kun de syv bedste nationer på FIFA’s verdensrangliste topseedede. Derudover er værterne fra Qatar (nummer 42 på ranglisten, red.) også topseedet.

Udgangspunktet for seedning til VM er FIFA’s verdensrangliste.

Lige nu ligger det til: Belgien, Brasilien, Frankrig, England, Italien, Argentina og Spanien bliver topseedede, hvis de kvalificerer sig.

Aktuelt er Danmark placeret som nummer 11 på ranglisten. Lige foran os ligger USA, Mexico og Portugal.

FIFA's verdensrangliste 1. Belgien - 1822 point 2. Brasilien - 1798 3. Frankrig - 1762 4. England - 1753 5. Italien - 1745 6. Argentina - 1714 7. Spanien - 1680 8. Portugal - 1662 9. Mexico - 1658 10. USA - 1648 11. Danmark - 1642 12. Holland - 1637 13. Uruguay - 1635 14. Schweiz - 1621 15. Colombia - 1618 16. Tyskland - 1613 17. Sverige - 1607 18. Kroatien - 1594 19. Wales - 1567 20. Chile - 1558 * Placeringerne er fra den senest tilgængelige verdensrangliste i august 2021. ** Qatar er automatisk seedet i første lag ved VM. Vis mere Vis mindre

De nationer skal vi altså først forbi, lige som Danmark skal distancere en af de syv aktuelle topseedede nationer.

- Vi må se, om vi bliver topseedet. Vi kan kun vinde vores kampe. Men vi skal nok have heldet med os, hvis vi skal havne i øverste seedningslag til VM, siger DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, der dog understreger, at Danmark endnu ikke har kvalificeret sig til VM-slutrunden endnu.

Peter Møller erkender, at Danmark skal have heldet med sig for at blive førsteseedet til VM trods de gode resultater. Foto: Jens Dresling

Som situationen ser ud nu, befinder Danmark sig med et bedre udgangspunkt end før VM 2018.

De mange sejre og flotte resultater de seneste år har belønnet sig.

Danmark står aktuelt til at havne i andet seedningslag til VM-slutrunden.

Ved VM i 2018 var Danmark kun seedet i tredje lag. Men de sluttede alligevel på andenpladsen efter Frankrig, men foran Peru, der ikke levede op til seedningen.

Fra Europa er det kun 13 nationer, der kvalificerer sig til VM. De 10 gruppevindere er direkte kvalificeret. De 10 to’ere plus de to bedst rangerede puljevindere fra Nations League, der ikke er sluttet blandt de to øverste i sin gruppe, spiller playoff.

De 12 nationer kæmper altså om blot tre pladser.