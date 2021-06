Jamendowski: Hvordan kan han dog brænde den?

Han er anerkendt som verdens bedste angriber i disse år, og han har da også understreget sit format i den forløbne sæson, hvor Robert Lewandowski har scoret hele 48 mål i 40 kampe for Bayern München, heraf de 41 i 29 Bundesliga-kampe, hvilket var nok til at slå Gerd Müllers gamle rekord med 40 fra 1971/72.

Alligevel er der ingen scoringsgaranti for selv den 32-årige angriber. Det har han netop dokumenteret med en gigantisk dobbelt-afbrænder mod Sverige i kampens 17. minut.

Mens Robin Olsen er passificeret på jorden, brænder Lewandowski også riposten af på overliggeren. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Her headede han på et hjørnespark til bolden, som studsede og sprang op på overliggeren, før han selv for fremad for at sende riposten i kassen. En chance, der ikke blev mindre af, at keeper Robin Olsen nærmest sad på græsset.

Men den levende legendes hovedstød satte han igen på overliggeren i kampen, hvor Emil Forsberg meget tidligt bragte svenskerne foran, og hvor samme forward øgede efter pausen. Senest har Polen dog reduceret til 1-2 på et pragskud fra - Robert Lewandowski. Og søreme om han ikke også har udlignet i det 84. minut.

Følg med LIVE her.