Jan Bech i Laudrup-brøler

Michael og Brian Laudrup kender de fleste. De ældre også Finn.

Fremragende fodboldspillere, som på mange måder har gjort deres for fodbolden i Danmark.

Næste generation af Laudrup-klanen kunne ikke hamle op med forgængerne på banen - hvilket også ville være et urimeligt krav - men de har så fundet en anden vej.

Mads Laudrup er studievært hos TV3 Sport, hvor han mandag aften havde besøg af Brøndby storaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, i programmet Offside.

Brøndby-bossen fortalte om, hvor kærligheden til Brøndby stammede fra, og her fik han kludret noget rundt i Laudrup-familiens meritter.

- Det startede, hvis vi lige rejser tilbage i tiden, i 1974, da jeg flyttede til Greve med mine forældre og spillede ungdomsfodbold op igennem rækkerne på førsteholdet. Jeg spillede mod Brøndby - mod din onkel et par gange - et par gange til ynglinge-DM. På den måde fik jeg det ind under huden.

- Jeg har boet i udlandet siden 1997, men det er klart, at siden 80'erne og 90'erne - og den fantastiske triumf i 92 med mange Brøndby-spillere og din far selvfølgelig som flagskibet og Peter Schmeichel og dem allesammen. Det har bare ligget i kortene.

Forvekslingen her fik et par stykker til at stoppe op.

Sagde Jan Bech lige at Michael Laudrup var flagskibet på 92 holdet? — C (@Maigaard84) December 9, 2019

Refererede Jan Bech lige til Mads Laudrups far som flagskib for EM92 triumfen? — Christian Lundberg (@chrlundberg) December 9, 2019

Hvordan er det nu lige med Mads Laudrups far?

Han hedder nemlig Michael og var som bekendt ikke med ved EM i 1992, fordi han havde raget uklar med landstræner Richard Møller Nielsen, der spillede alt for defensivt efter den daværende Barcelona-spillers mening.

Michael Laudrup var ikke med ved EM i 1992, men hjalp landsholdet på andre tidspunkter af sine glorværdige karriere. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Brormand Brian var derimod en stor del af triumfen.

Det er Jan Bech Andersen givetvis klar over, men han fik i hvert fald forklaret sig kryptisk. Mads Laudrup gik dog videre med interviewet uden at rette sin gæst.

Se også: Makværk i Odense

Se også: Undrer sig over Brøndby: - Totalt passive

Se også: Uhyggeligt fan-angreb får konsekvenser

Se også: Massage-tilbud til Tøfting: Lyder frækt

Superligaen Indefra: Billet-revolution på vej