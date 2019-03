- Jeg er bekymret for Pione Sisto

PARKEN (Ekstra Bladet): Siden Åge Hareide blev landstræner har Pione Sisto været et af de sikreste kort i landsholdstruppen.

19 kampe har den kreative kantspiller optrådt på landsholdet, siden Åge Hareide overtog ansvaret for tre år siden.

Men nu er Celta Vigo-reserven sendt ud i kulden. Han er sorteret fra den landsholdstrup, der møder Kosovo (testkamp) og Schweiz (EM-kvalifikation) senere i måneden.

Fravalget af Pione Sisto er en logisk konsekvens af, at Celta Vigo-spilleren ikke optræder særlig tit på klubholdet. Han er blevet marginalspiller på et klubhold, der er i alvorlig krise og tæt på nedrykning fra La Liga.

Pione Sisto i knæ under VM. Nu er han også sendt uden for landsholdstruppen, fordi han får så lidt spilletid i Celta Vigo. Foto: Lars Poulsen.

Landstræner Åge Hareide har været forbi Vigo for at tale med Pione Sisto. Han ville også gerne have haft en dialog med klubbens træner, men det lykkes ikke på daværende tidspunkt. Og det er også en svær øvelse, fordi Celta Vigo tre gange i denne sæson har skiftet træner og derfor er det svært at opleve kontinuiteten.

- Jeg er bekymret for Pione Sistos fodboldmæssige situation, siger Åge Hareide og uddyber:

- Pione har været rigtig god for os, men han spiller en position, hvor han er afhængig af at have selvtillid. Lige nu savner han stabilitet og mangler spilletid, pointerer landstræneren.

Jannik Vestergaard er også fravalgt til landsholdstruppen mod Kosovo og Schweiz. Det er lidt bemærkelsesværdigt, fordi han faktisk spiller rigtig godt for tiden i Southampton.

- Jannik har været fjerdevalget i midterforsvaret. Det stiller store krav at motivere sig hver gang. Han har taget det meget professionelt. Nu vil vi gerne se Joachim Andersen, men det udelukker ikke, at Jannik er tilbage i truppen næste gang, fastslår Åge Hareide.

