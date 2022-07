To spillere var sendt ud på bænken mod Finland. - Jeg er med, fordi jeg vil spille, lyder det fra Rikke Marie Madsen, der håber på startplads mod Spanien

En slutrunde kan være lang, så det kan være svært at undgå skuffelser i en trup på 23.

To danskere var i sagens natur skuffet over at være blevet sendt ud på bænken til kampen mod Finland. Angriberen Rikke Marie Madsen og wingback Sofie Svava startede begge inde mod Tyskland, men blev erstattet af henholdvis Nadia Nadim og Sara Thrige til anden gruppekamp.

- Ja, selvfølgelig. Jeg er da pisse skuffet. Jeg er med, fordi jeg vil spille. Nu kom jeg ikke ind mod Finland, og det er da meganederen, lød det med vanlig stor energi fra Rikke Marie Madsen, inden hun føjede lidt ord til, som Lars Søndergaard vil sætte pris på.

- Men vi vandt, og det er det vigtigste, så det er jeg bare megaglad for på holdets vegne.

Alle vil spille

Lars Søndergaard talte efter kampen en del om at arbejde i holdets tjeneste, selvom han godt ved, at han kommer til at skuffe nogle undervejs.

- Det er jo sådan, at vi udvælger en trup, og det er klart, at alle vil jo gerne spille.

- Men det vigtigste for mig er, at de sætter sig i holdets tjeneste, og hvis I ser på jubelscener ved scoring og efter kampen, så er der store smil. Glæde på hinandens vegne.

- Jeg ved godt, at nogle er skuffet, fordi de gerne ville have haft mere spilletid, men sådan er det jo bare. Men jeg føler at holdet, truppen og sammenholdet er intakt. Vi har en mission, og den følger de, lød det fra landstræneren.

Og der er da heller ikke indikationer på andet. Den smule træning, som pressen får lov at se på Kingsmeadow, foregår stadig i aldeles godt humør.

Det skarpe øje vil se, at Rikke Marie Madsen var første kvinde til at juble med Karen Holmgaard efter Pernille Harders scoring mod Finland. Karen Holmgaard stod for oplægget med sit hovedstød på overliggeren. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Har ikke fået besked

Rikke Marie Madsen, der har spillet det sidste halve år i Madrid CFF, ved stadig ikke, om hun er tilbage i startopstillingen mod Spanien.

En kamp, der passer noget bedre til hendes fart og presspil end kampen mod Finland.

- Det tør jeg slet ikke udtale mig om. Jeg håber det. Det vil passe godt til mig med masser af bagrum. Jeg ved ikke noget endnu, siger hun.

Også Sofie Svava var ærgerlig over bænkpladsen mod Finland. Hun plejer også at have positionen som venstre wingback i en relativt hul hånd.

- Selvfølgelig er jeg da skuffet, men jeg er også i god dialog med Lars. Jeg er stadig meget ung, 21 år, og har meget at lære endnu.

Sofie Svava kom ind i stedet for Sara Thrige, som havde erstattet hende i startopstillingen. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Hun ville dog ikke komme nærmere ind på den begrundelse, hun fik for at hun startede ude.

- Det er mellem mig og Lars, lød det.

Sofie Svava håber, at hendes særlige kendskab til spanierne kan give hende en fordel, hvis det skulle blive til en startplads.

Hun spiller til daglig i Real Madrid med en håndfuld af de spanske EM-spillere. Det er dog Barcelona-spillere, der dominerer startopstillingen, men dem har Svava spillet mod fire gange på det seneste.

Hun har da også været i kontakt med nogle af lørdagens modstandere forud for kampen.

- Ja, det har jeg selvfølgelig. Det er jo nogle af mine gode veninder. Vi har ikke snakket så meget om kampen generelt, men det er jo en knald eller fald-kamp for begge hold. De er meget spændte, og jeg er meget spændt, siger hun.

Tiden må vise, om hun får lov at stå ansigt til ansigt med dem på banen.

- Jeg regner aldrig med, at jeg skal starte inde, men jeg håber det da, i og med at jeg kender mange fra holdet.

Kun en sejr er nok for Danmark, mens Spanien kan nøjes med uafgjort for at sikre sig en plads i kvartfinalen. Kampen spilles lørdag klokken 21 dansk tid.

