For to måneder siden kom Thomas Delaney hjem til landsholdslejren efter en svær sæsonstart i Dortmund, hvor han sad meget på bænken. I mandags gentog det sig.

Midtbanekrigeren er vendt hjem efter en meget problematisk periode, hvor han har siddet på bænken de fire seneste kampe. Nul minutter på banen.

I september tog han en snak med landstræner Åge Hareide om sin situation. Det har han endnu ikke følt behovet for denne gang. Men til trods for bænketilværelsen i Dortmund er han kommet til Danmark med forventning om spilletid i begge landskampe. For Delaney har friske ben og føler sig i fin forfatning.

Thomas Delaney (siddende) på pressemødet, hvor han forklarer om sin aktuelle situation i Dortmund, hvor manager Lucien Favre har placeret ham på bænken. Foto: Lars Poulsen.

Håber på samme udvikling

- Det er klart, at det her ikke er optimalt. Men jeg er overbevist om, at det kommer til at ændre sig snart igen. Jeg er slet ikke tilfreds med at gå i fire kampe uden at få spilletid, siger han.

Nu håber Delaney, at de to landskampe mod Gibraltar og Irland kan være med til at bringe ham tilbage på sporet på klubholdet.

- Jeg går og håber lidt på samme udvikling, som da jeg kom hjem i september efter landskampene. Her kom jeg ind og spillede en længere periode.

- Udfordringen lige nu er, at vi sjældent skifter meget rundt på den centrale midtbane. Træneren kører meget det samme hold uden så meget rotation. Det er rart, når man spiller, pointerer Thomas Delaney, der har talt med sin træner, Lucien Favre, om den aktuelle situation.

Dortmund-manager Lucien Favre mener, at Delaneys konkurrenter aktuelt er i et bedre flow, og derfor er danskeren for tiden bænket. Foto: Lars Poulsen.

I et bedre flow

- Lige nu mener han (træner Lucien Favre), at mine konkurrenter er i et bedre flow. Jeg er ikke enig med ham. Men det er hans job at sætte holdet, og jeg er jo ikke den eneste, der sidder på bænken. Sådan er præmissen nu engang i en topklub, siger Thomas Delaney med et skævt smil.

Dortmund er aktuelt nede på sjettepladsen i Bundesligaen, dog blot to point fra andenpladsen, men det er skuffelse og frustration, der præger tingene lige nu i den tyske traditionsklub.

- Det er ikke godt nok, hvor vi ligger lige nu. Afstanden til topholdet er for stort. Omvendt prøvede vi i sidste sæson at ligge nummer ét meget tidligt. Det var absolut ingen fordel for os, påpeger Thomas Delaney.

