Christian Eriksen glæder sig over Tottenhams nye hjemmebane, men om fremtiden for ham også er i London vil han helst ikke snakke om

Real Madrid. Barcelona. Paris St. Germain.

Ja, rygterne om landsholdets største profil har været mange det seneste år, og med kontraktudløb næste sommer er snakken langt fra forstummet.

Selv er Eriksen ikke med til at bringe brænde til bålet.

- Jeg gider ikke snakke om det. I skriver alt muligt alligevel, så der er ingen grund til at snakke om det. Jeg vil egentlig bare fokusere på landsholdet, når jeg er, lukker Eriksen fremtidssnakken i, da Ekstra Bladet spørger ind til det.



Også landstræner Åge Hareide blander sig udenom.



- Jeg snakker ikke med ham om det. Jeg blander mig aldrig i det. Christian er så professionel, at han gør sit job i Tottenham, hvor han har kontrakt i et år endnu. Nu handler det om landsholdet, og det eksisterer uanset, hvor han spiller, siger nordmanden, men han tilføjer dog:



- Christian kan begå sig hvor som helst. Det er ikke noget problem, smiler han.

Foto: Lars Poulsen

Uanset, om det bliver hans hjemmebane i fremtiden eller ej, kan Eriksen glæde sig over, at Tottenham langt om længe rykker ind på klubbens nyopførte og dyre stadion, der ellers skulle have stået klar i sommer.- Jeg har været ude at se det, og det er et exceptionelt stadion, der kommer til at betyde meget for klubben de næste mange år. Jeg tror uden tvivl, det er med til at tage klubben kan tage det næste skridt.- Vi har ventet i et stykke tid på stadion trods alt, så det bliver fedt at komme ’hjem’ til det stadion, der bliver vores hjem de næste mange år.

- Alle har selvfølgelig gerne villet komme væk fra Wembley så hurtigt som muligt især i starten af sæsonen, men det er også stadig vores andet hjem. Det bliver godt for fansene, og det bliver fedt at komme hjem til ’White Hart Lane’ – og til et sted, som føles som vores rigtige hjemmebane, lyder det fra Eriksen.

