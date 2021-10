Er I klar, Danmark!

Kasper Hjulmand varmede op til fodboldfest i Parken fra en gymnastiksal i Chisinãu, da han kunne glæde sig over 4-0 sejren mod Moldova.

En sejr, der samtidig sikrer, at Danmark med 26-0 og 21 point suverænt topper gruppen foran Skotland.

Nu er der lagt op til rød-hvid fest i Parken tirsdag, hvor en sejr over Østrig definitivt sikrer adgangsbilletten til VM i Qatar næste år til november.

330 fans var rejst til Chisinãu for at støtte landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

- Nu skal vi have en magisk aften i Danmark. Det er så svært at kvalificere sig til VM. Men nu er vi helt fremme ved målstregen. Nu skal vi over den, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Jeg håber, Danmark er klar. For vi er helt klar til en magisk aften i Parken, fastslår landstræneren, der mod Moldova kun havde valgt én ændring.

Christian Nørgaard afløste Joachim Andersen. Og det var en klog beslutning at benytte den formstærke Brentford-spiller.

- Christian er utrolig dygtig til at balancere et fodboldhold. Man føler sig tryg, når han er på banen. Han har hele tiden tanke på, hvor han skal placere sig strategisk i forhold til modstandere og sit eget forsvar.

- Og så spiller han altid bolden fremad, når han har erobret bolden. Derved er han med til at sætte fart i spillet, forklarer Kasper Hjulmand.

Nu jagter Hjulmand maksimumpoint samt yderligere tre cleansheet i kvalifikationen.

Kasper Hjulmand drømmer om en magisk aften i Parken på tirsdag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scnapix.

- Vi vil gerne både have maksimum og holde nullet i de tre sidste kval-kampe, siger landstræneren, der ikke vil spille offensivt, hvor det havde været på bekostning af et gennemhullet mandskab.

- Det skal være svært at score mod os. Og sådan har det været gennem hele kvalifikationen, påpeger han.

- Nu er mine tanker på tirsdag, hvor vi skal tage det sidste skridt. Jeg håber på en ny stor aften i Parken, pointerer han.

Der er for længst udsolgt til landskampen mod Østrig. 35.000 rød-hvid klædte danskere vil fylde Parken til sidste plads.